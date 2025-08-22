明報新聞網
捲按揭欺詐 聯儲理事：拒因脅迫辭職

【明報專訊】特朗普盟友、美國聯邦住房金融局（FHFA）局長Bill Pulte周三指控前拜登政府任命的美聯儲理事庫克（Lisa Cook），在房貸申請提交了「欺詐信息」。美國總統特朗普為此呼籲庫克辭職。庫克則表示，不打算因受到脅迫而辭職。《華爾街日報》引述白宮高級官員透露，特朗普告訴助手，如果庫克面對貸款欺詐指控也不肯辭職，他會考慮如何以正當理由解僱她。倘庫克離任，特朗普政府將可再任命一名支持大幅減息的美聯儲理事入局。

聯儲官員多憂通脹風險 減息尚早

Pulte稱，庫克於2021年為密歇根州一處房產申請按揭貸款，當時報稱該房產為主要居所，但在兩周後，她又以主要居所的名義，為喬治亞州的一處房產申請按揭，疑涉貸款欺詐。若貸款人聲稱申請按揭的住所是其主要居所，貸款機構通常會提供較低的利率。不過若貸款人在4個季度內，申請了超過一宗自住房屋按揭貸款，將被視為「欺詐性投資者」。聯儲局過去的研究曾指出，這種虛報行為在美國各地「普遍存在」。根據費城聯儲2023年發表的報告，在2005至2017年間發放的584,499宗貸款，其中22,431宗應被視為「欺詐性貸款」。

此外，美聯儲公布7月的會議紀錄顯示，雖然官員對就業疲軟的前景感到擔憂，但大多數官員認為，通脹上升風險更大，「多數官員認為減息為時過早」。芝商所美聯儲觀察工具（FedWatch）顯示，交易員押注9月減息概率維持逾八成。

迹象顯示，美國就業市場正在放緩。在截至8月16日當周，美國首次申領失業救濟人數按周增加1.1萬人，總數達到23.5萬人，高於市場預期的22.5萬人，創8周以來最高紀錄。在截至8月9日當周，持續申領失業救濟人數按周增加3萬人，總數達到197.2萬人，是2021年底以來最高。不過美國製造業出乎意料恢復擴張，7月製造業PMI初值升至53.3，市場原預期維持在50枯榮線以下的活動收縮水平。美國7月服務業PMI初值為55.4，高於市場預期。

（綜合報道）

