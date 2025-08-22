明報新聞網
經濟
國際金融

彭博：波音將獲中國500飛機大單 料成中美貿協核心 股價早段做好

【明報專訊】中美貿易緊張形勢近日有所緩和之際，波音（美：BA）可望獲得對華貿易大單。彭博社引述知情人士稱，波音即將與中國達成一項出售多達500架飛機的交易，結束自2017年美國總統特朗普上次訪華以來，波音對華的銷售低潮。消息指出，雙方仍在敲定複雜的飛機銷售條款，包括飛機型號、銷售數量，以及交付時間表。波音股價早段微升。由於近期交付量回升，且季度虧損顯著收窄，波音今年截至周三收市的股價已上漲27%。

美股三大指數早段下滑，標普500指數連續第5天向下。零售業巨頭沃爾瑪（Walmart）（美：WMT）的季度盈利遜於預期，是2022年5月以來首次，拖累股價早段跌逾4%，有份拖累道指早段下滑。

沃爾瑪3年來季度盈利首遜預期

彭博社引述知情人士稱，中國最高經濟規劃機構國家發改委，最近向中國各航空公司就所需的飛機數量徵求意見，其商討重點是波音單走道噴射機737 Max系列的需求，反映中方正為波音大單做準備。消息指出，今次的交易規模，跟中方與空巴達成的500架飛機訂單類似，但空巴的交易尚未正式宣布。

彭博社指出，波音的交易預計會成為國家主席習近平與美國總統特朗普達成中美貿易協議的核心。中美雙方曾在2023年接近宣布類似交易，但時任美國總統拜登與習近平當時在三藩市舉行的峰會，未能達成飛機銷售協議。消息指出，今次規模巨大的對華銷售能否完成，取決於中美兩國能否化解自特朗普首個任期以來的貿易敵對情緒。

不過彭博社指出，波音在此重要時刻中國區領導層出現真空，與中國政府部門有廣泛聯繫的波音中國總裁柳青（Alvin Liu）最近離職。知情人士透露，Carol Shen已獲任命為臨時總裁。波音拒就任何潛在交易及人事變動發表評論。

多國以波音訂單減貿易不平衡

自特朗普重返白宮以來，波音訂單似乎成了美國與貿易伙伴達成關稅協議的重要條件之一。多國政府都以新的波音飛機訂單，收窄與美國的貿易不平衡，爭取與美國達成貿易協議。中美兩國雖已就貿易展開多輪談判，並解除部分報復性關稅，但尚未達成協議。習近平早前曾在電話邀請特朗普訪華，最快可能在10月底韓國舉行的亞太經合組織（APEC）峰會前，安排兩人會面。

波音上次與中國簽訂的巨額訂單，是在2017年11月特朗普首次對中國進行國事訪問期間公布，涉及300架單走道及雙走道飛機的訂單及承諾，總值達370億美元。

波音翌年對華交付的飛機數量達到高峰，但因2018年底及2019年初，波音737 Max客機接連發生空難而被停飛，空巴自此主導了中國市場的飛機銷售及交付。

彭博社指出，直至2030年代，波音和空巴將要交付的飛機幾乎已經售罄，與波音的交易可確保中國所需的飛機數量。據波音預計，中國作為全球第二大航空市場的商用機隊規模，將在未來20年增加一倍以上，達到9755架，遠超中國飛機製造商中國商飛的產能。

（彭博社）

