美聯黃建業：樓市將「雲開見月明」

美聯半年賺1.5億 跌13%

事實上，美聯集團昨公布，截至今年6月底止，中期純利錄1.52億元，按年跌13%，每股基本盈利21.12仙，不派息；期內集團收益25.18億元，按年跌24.13%。截至上半年，集團聘用4640名全職僱員，按年增47人，其中4019名為營業代理、409名為辦公室後勤員工及212名為前線支援員工。

黃建業指出，今年樓市出現三大新格局，如細價樓主導大市、整體住宅物業呈「量升額跌」，而最重要的是，港人購買力抬頭。綜合土地註冊處註冊個案，按已知買家姓名作分析，今年首7個月本地買家（以買家姓名的英文拼音鑑別）佔個人買家，於本港樓市一手私宅註冊量額比率達到66.8%，是自2022年後首次回升，並重越50%的水平，本地買家佔個人買家於本港樓市二手住宅註冊量比率則維持約83%水平。

黃建業認為，港人購買力重新抬頭，反映他們對後市信心正在迅速恢復，雖然現時息口有所回升，但下半年美國很大機會減息，令低息環境有望持續，有助提振港人的入市意欲，為後市帶來支持。惟現時國際政經變化急劇，相信樓市仍然偶爾受到困擾，利好利淡因素夾雜，或將影響樓市升勢。另美聯集團副主席黃靜怡認為，經營及經濟環境仍有高度的不確定性，住宅高庫存下，短期供應仍然充足，為樓價帶來壓力，而失業率更有上升的趨勢，但香港背靠中國龐大市場，內地經濟未受關稅戰的影響，成為本地經濟的重要支柱。