凱柏峰1個月沽632伙 套逾40億

其中，2B座41樓A室，實用面積461方呎，兩房間隔，望內園，連家俬出售，走廊設感應燈。另一兩房示範單位屬交樓標準，為2B座59樓E室，實用面積453呎，享山景，可遠眺銀線灣。一房示範單位為3A座38樓D室，實用面積340方呎，屬連家俬示範單位。項目昨亦展示會所設施，包括兒童遊樂場、室內外游泳池、宴會廳等。

翠雅山推4伙招標 指引呎價1.45萬

信置執行董事田兆源指出，項目近一個月累售632伙，套現逾40億元，整個系列至今累售1477伙，套現112億元，其後加推單位料有約2%至3%加價空間。下半年集團將有機會推出3個項目，包括柏瓏III，提供680伙；油塘通風樓項目，提供748伙，以及共涉2550伙的日出康城第13A及13B期。

大生銀行馬氏家族旗下大銀地產長沙灣半山大埔道翠雅山，樓齡逾10年，推出4伙現樓單位招標，當中入場單位為2座單位10，兩房雙套間隔，實用面積1535方呎，指引呎價1.45萬元，指引售價2225.75萬元；其中單位包括第2座單位3，實用面積2496方呎4房4套複式戶、連60呎長特大前庭；第二座單位5及單位6，實用面積1866及1880方呎4房戶。大銀地產總經理朱偉雄表示 ，9月24日前首3名購入指定單位的買家，只需付1.8萬元行政費，即可獲贈價值約70萬元的7座位電動SUV汽車。

香港興業（0480）和希慎（0014）合作、已屆現樓的大埔露輝路林海山城，售出山城徑2號洋房，實用面積3346方呎5房間隔、連710方呎花園及539方呎天台，成交價高見7800萬元、呎價23,311元；據成交紀錄冊顯示，買家成交期為210日，但若於90日完成交易後可獲1.5%回贈。