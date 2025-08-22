「恒生一姐」施穎茵2663萬入市大坑慧景園

較4年前高峰價低26%

資料顯示，上述單位為慧景園1座中層A室，實用面積1193方呎，3房1套間隔，本月初以2663萬元連車位售出，實呎22,322元，買家為施穎茵（Cesar Diana Ferreira），即有「恒生一姐」之稱的恒生銀行執行董事兼行政總裁施穎茵。資料顯示，同座同面積高1層A室，曾於2021年以3590萬元連車位易手，即最新成交價較4年前高峰期大跌927萬元或26%。至於今次沽貨之原業主，則為有「收租王」之稱的資深投資者楊達潮，2005年1100萬元購入，即使成交價較高峰期大跌，但帳面仍獲利1563萬元或1.4倍。

的士界人士2030萬沽賽西湖3房戶

不過，市場亦再錄名人蝕讓個案。資料顯示，北角半山賽西湖大廈8座高層A室，實用面積1124方呎，3房1套間隔，本月初以2030萬元連車位售出，實呎18,060元，原業主為香港的士商會永遠榮譽會長翁燕昌兒子、的士車行車主協會主席翁澤文，於2012年以2328萬元購入，持貨約13年，帳蝕約298萬元，連使費料實蝕約450萬元或19%。

此外，市場人士指出，九龍城御門‧前低層C室，實用面積465方呎，兩房間隔，以620萬元易手，實呎13,333元。原業主2017年830萬元一手購入，帳面蝕210萬元或25%，連使費料實蝕約245萬元或約三成。另香港置業分行市務經理（銷售）黃偉峯指出，荔枝角美孚新邨本月暫錄17宗成交，料將超越上月全月21宗水平，其中百老匯街15號低層A室，實用面積694方呎，3房間隔，以599.8萬元易手，實呎8642元。原業主2014年630萬元購入，帳面蝕約30.2萬元或5%，連使費料實蝕約63萬元或一成。