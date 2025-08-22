港鐵稱屯門16區1期 年底前招標涉逾千伙

早前曾與地建會會員交換意見

鄧智輝稱，屯門16區第1期為純住宅發展，而其他期數將陸續加入商業和社區設施元素，目前正考慮商場設施的佈局等。翻查資料，規劃署早於2022年向城規會提出修訂《屯門分區計劃大綱核准圖》，就港鐵屯門南延線第16區，增建的鐵路車站上蓋及毗鄰土地作商業及住宅發展，上述地點現為屯門游泳池、海皇路花園（包括寵物公園）及毗鄰的政府土地等用途，鄰近上周信置（0083）中標的海珠路住宅官地，佔地約6.86公頃。

城規會獲准將土地改劃為「其他指定（商業/住宅發展暨公共交通交匯處）」地帶，住宅發展地積比率約6倍，計劃發展18幢10至45層高的住宅，預計提供8148伙住宅單位，住宅總樓面涉約394.7萬方呎；另亦設非住用樓面，包括商場、幼稚園、社會福利設施等，非住用總樓面約33.5萬方呎，初步預計最快2039年落成。鄧智輝昨又指出，未來12個月亦會推出東涌東站項目第2期，而小蠔灣發展項目則將先處理車站工程，待完成平台工程後才招標。