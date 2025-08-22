新世界銅鑼灣舊樓強拍 底價28億 兩年來最大宗 低3年前高峰估值近四成

翻查資料，上述地點位於銅鑼灣波斯富街54至76號、利園山道5至27號、羅素街60號等多幢舊樓（包括快樂大廈），鄰近時代廣場，項目佔地19,831方呎，持有大部分業權的新世界，2022年提出強拍申請時，其估值高達45.05億元，以申請時市場估值計，曾為本港歷年最大額單一強拍項目，而對上一次最高估值強拍申請項目，同由新世界持有、2018年申請強拍的北角皇都戲院大廈，當年申請時估值約32億元（項目最終於2020年批強拍令，底價47.776億元）。

不過，若以批出強拍項目計，恒地（0012）及太古地產（1972 ）合作進行收購的鰂魚涌英皇道983至987A及濱海街16至94號一列舊樓，於2023年8月批出強拍令，底價63.1億元，創本港物業強拍史上最貴底價的項目，而新世界最新批出的波斯富街項目底價28.38億元，則是近兩年來最大宗獲批的強拍項目。項目坐落於商業用地，預計將以15倍地積比重建成商廈，最高可建樓面料達29.7萬方呎，即每呎樓面地價約9541元。

永倫集團7600萬沽長沙灣舖

另外，「收租王」永倫集團或相關人士再沽出物業。資料顯示，長沙灣福榮街孔淑珍樓地下B舖、1至2樓，面積共13,560方呎，最新以7600萬元成交，呎價約5604元，永倫早於2003年以1720萬元入市，及後於2022年以2.1億元內部轉讓，以22年前購入價計，帳面獲利5880萬元或3.4倍。

另美聯集團（1200）前執行董事郭應龍，今年3月以4800萬元購入的佐敦前泰林電器旗艦店三分之二業權，市傳有關交易取消，但消息未獲郭氏證實。

湯文亮放售灣仔一籃子物業

紀惠集團行政總裁湯文亮家族再放售物業，新近委託第一太平戴維斯獨家代理出售灣仔駱克道382號莊士企業大廈地下、1樓、2樓及3樓一籃子物業，總建築面積約17,666方呎，部分交吉及部分連租約出售。物業1至3樓部分每層意向價約6000萬元，呎價約1.25萬至1.72萬元，可分層出售，而舖位部分則以洽購形式出售。

翻查資料，物業由湯文亮、其妻子及兩名子女透過公司名義持有，2007年1.229億元購入，2012年曾以約3.88億元放售。

明報記者