報料
文章
文章
圖片
影片
報料
主頁
每日明報
即時新聞
明報影片
明報生活
訂戶專享
會員平台
日報
即時
影片
專題
文章
文章
圖片
影片
主頁
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
大灣區
圖片看世界
即時新聞
即時港聞
即時熱點
即時娛樂
即時經濟
即時地產
即時兩岸
即時國際
即時體育
即時文摘
專題報道
圖輯
即時新聞總覽
明報影片
每日明報
即時新聞
明報生活
明報OL網
明報健康網
訂戶專享
個人化新聞
我的書籤
訂戶通知
電子報
電子報(學生版)
昔日明報
會員平台
服務一覽
訂閱電子報
付款方法
常見問題
客戶已選取服務
使用條款及細則
更改個人資料
點看「日報」新聞分類
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
大灣區
圖片看世界
經濟
2025年8月22日星期五
周顯 投資二三事
投資策略
友邦新業務價值升14%非疫情年新低 內地疫後首降 管理層：政策利好對市場有信心
CEO主動提及：在港管理2.3萬億投資
東亞上半年多賺14% 派息增26%
港通脹1%錄4年低 衣履耐用品跌價
1個月拆息六連升斷纜 大摩：或升見3.8厘
快手經調整純利升20% 首派特別息 季績勝預期 可靈AI全年收入料較目標翻倍
外媒指中國研批穩定幣 概念股炒上
恒安：價格戰料持續 集團已捲不動
名創優品中期少賺23% 派特別息7.24美仙
港機場7月旅客量520萬人次 按年升近一成
李寧純利毛利率齊降 削中期息11%
彭博：波音將獲中國500飛機大單 料成中美貿協核心 股價早段做好
捲按揭欺詐 聯儲理事：拒因脅迫辭職
Google Pixel 10系列大增AI運算效能
楊智佳：快手市盈率13.9倍不貴 趁低吸
恒生3個月港元存息4.3厘 門檻40萬
富邦人幣定存1個月年利率4.38厘
植耀輝：舜宇業績有驚喜 候回調吸
葉創成：向馬世民學投資——須當機立斷
技術取勝：麗珠醫藥破通道阻力
盧駿匡：恒指短期轉審慎 調整目標22978
迷你LABUBU據報經AliExpress全球開賣
徐風：貨如輪轉能力 老鋪黃金不如泡泡瑪特
周顯：取消金本位影響直到今日
譚新強：大美新疆，來都來了！
湯文亮：大富豪唔應該重開
新世界銅鑼灣舊樓強拍 底價28億 兩年來最大宗 低3年前高峰估值近四成
港鐵稱屯門16區1期 年底前招標涉逾千伙
「恒生一姐」施穎茵2663萬入市大坑慧景園
凱柏峰1個月沽632伙 套逾40億
美聯黃建業：樓市將「雲開見月明」
周顯：取消金本位影響直到今日
【明報專訊】講到二十世紀，至少是在二戰後，對金融界最大的轉捩點，是尼克遜在1971年8月15日，宣布放棄金本位。
相關字詞﹕
財經專欄
投資二三事
周顯
周顯 投資二三事
上 / 下一篇新聞
友邦新業務價值升14%非疫情年新低 內地疫後首降 管理層：政策利好對市場有信心
CEO主動提及：在港管理2.3萬億投資
東亞上半年多賺14% 派息增26%
港通脹1%錄4年低 衣履耐用品跌價
1個月拆息六連升斷纜 大摩：或升見3.8厘
快手經調整純利升20% 首派特別息 季績勝預期 可靈AI全年收入料較目標翻倍
外媒指中國研批穩定幣 概念股炒上
恒安：價格戰料持續 集團已捲不動
名創優品中期少賺23% 派特別息7.24美仙
港機場7月旅客量520萬人次 按年升近一成
李寧純利毛利率齊降 削中期息11%
彭博：波音將獲中國500飛機大單 料成中美貿協核心 股價早段做好
捲按揭欺詐 聯儲理事：拒因脅迫辭職
Google Pixel 10系列大增AI運算效能
楊智佳：快手市盈率13.9倍不貴 趁低吸
恒生3個月港元存息4.3厘 門檻40萬
富邦人幣定存1個月年利率4.38厘
植耀輝：舜宇業績有驚喜 候回調吸
葉創成：向馬世民學投資——須當機立斷
技術取勝：麗珠醫藥破通道阻力
盧駿匡：恒指短期轉審慎 調整目標22978
迷你LABUBU據報經AliExpress全球開賣
徐風：貨如輪轉能力 老鋪黃金不如泡泡瑪特
周顯：取消金本位影響直到今日
譚新強：大美新疆，來都來了！
湯文亮：大富豪唔應該重開
新世界銅鑼灣舊樓強拍 底價28億 兩年來最大宗 低3年前高峰估值近四成
港鐵稱屯門16區1期 年底前招標涉逾千伙
「恒生一姐」施穎茵2663萬入市大坑慧景園
凱柏峰1個月沽632伙 套逾40億
美聯黃建業：樓市將「雲開見月明」
友邦新業務價值升14%非疫情年新低 內地疫後首降 管理層：政策利好對市場有信心
CEO主動提及：在港管理2.3萬億投資
東亞上半年多賺14% 派息增26%
港通脹1%錄4年低 衣履耐用品跌價
1個月拆息六連升斷纜 大摩：或升見3.8厘
快手經調整純利升20% 首派特別息 季績勝預期 可靈AI全年收入料較目標翻倍
外媒指中國研批穩定幣 概念股炒上
恒安：價格戰料持續 集團已捲不動
名創優品中期少賺23% 派特別息7.24美仙
港機場7月旅客量520萬人次 按年升近一成
李寧純利毛利率齊降 削中期息11%
彭博：波音將獲中國500飛機大單 料成中美貿協核心 股價早段做好
捲按揭欺詐 聯儲理事：拒因脅迫辭職
Google Pixel 10系列大增AI運算效能
楊智佳：快手市盈率13.9倍不貴 趁低吸
恒生3個月港元存息4.3厘 門檻40萬
富邦人幣定存1個月年利率4.38厘
植耀輝：舜宇業績有驚喜 候回調吸
葉創成：向馬世民學投資——須當機立斷
技術取勝：麗珠醫藥破通道阻力
盧駿匡：恒指短期轉審慎 調整目標22978
迷你LABUBU據報經AliExpress全球開賣
徐風：貨如輪轉能力 老鋪黃金不如泡泡瑪特
譚新強：大美新疆，來都來了！
湯文亮：大富豪唔應該重開
新世界銅鑼灣舊樓強拍 底價28億 兩年來最大宗 低3年前高峰估值近四成
港鐵稱屯門16區1期 年底前招標涉逾千伙
「恒生一姐」施穎茵2663萬入市大坑慧景園
凱柏峰1個月沽632伙 套逾40億
美聯黃建業：樓市將「雲開見月明」
prev
next