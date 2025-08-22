明報新聞網
徐風：貨如輪轉能力 老鋪黃金不如泡泡瑪特

【明報專訊】說到內地的「谷子經濟」，除了以LABUBU及MOLLY等手辦公仔成為全球熱銷產品的泡泡瑪特（9992）外，老鋪黃金（6181）針對「輕奢」一族，銷售精緻金器，似乎也在內地掀起一番熱潮。公司於去年年中以招股價40.5元上市，短短一年後，股價最高升至1108元，升幅超過26倍！

泡泡瑪特及老鋪黃金的例子，都反映若推出的消費產品一旦「爆紅」，成為暢銷款，對股價的提振效應隨時以倍計，若遇上「慢牛」市，資金持續湧入市場，即使股價升幅達到十數倍，在收入及純利高速增長等基本因素支撐下，市場仍有一定的承接力。

老鋪黃金股價倒跌 泡泡瑪特續升

事實上，老鋪黃金的中期業績表現同樣耀眼，上半年收入按年升超過1.5倍，至124億元（人民幣，下同），毛利升逾1.2倍至47.1億元，非國際財務報告準則下，經調整淨利潤更升超過1.9倍，至23.5億元。雖然增長速度較泡泡瑪特為慢，但在內地消費市場受到挑戰，消費者傾向「消費降級」之時，老鋪黃金卻能以自身產品吸引客戶，純利急升近兩倍，並贏得了「黃金界愛瑪仕」的稱號，實為罕見，也一定程度解釋了過去股價為何爆升。

業績公布後老鋪黃金曾升逾8%，但昨日卻「後勁不繼」，倒跌近4%收市，過去12個月的市盈率（TTMPE）為37.5倍，對比泡泡瑪特績後先急升超過12%，昨日再升1.2%，TTMPE來到近58倍，可見市場對於兩大「谷子經濟」概念股中，泡泡瑪特明顯跑贏老鋪黃金，受到更多投資者的喜愛，到底原因為何？

其中一個主要原因，是泡泡瑪特的財務表現非常「實淨」。一般投資者只看收入純利，但進階投資者則會進一步觀察資產負債表數據。泡泡瑪特在收入及盈利大幅度增長數倍的情况下，其存貨過去半年增長不到五成，只得22.73億元，對比公司上半年41億元的銷售成本，可謂平均只有約3個月的存貨，反映在銷售大幅增長下，企業產能仍然供不應求，這解釋了為何LABUBU經常「賣斷市」，也代表該系列的熱銷，有更大的真確性。

另一方面，泡泡瑪特持有的現金及定期存款，則由去年底的96億元，增加至今年中接近148億元，短短半年內增加了超過50億元，同時沒有任何銀行貸款，意味公司是一間「現金牛」公司，雖然收入異常增長，業績過於完美，而且LABUBU全球熱銷是事實，再「奄尖」的投資者，也實在難以挑剔。

應付款銀行貸款急升 需借錢備貨

至於老鋪黃金，純利大量增長之下，資產負債表卻有一絲怪異：存貨由去年底的41億元，急升至87億元，升幅超過一倍。雖然收入同樣增長一倍以上，實際上周轉日數有所減少，但仍需近半年時間才能消化存貨，「貨如輪轉」的能力較泡泡瑪特弱。更重要的是，為提高存貨水平，公司應付款及銀行貸款急升，由去年底的19億元，大幅增加至今年中的51億元，意味企業大部分利潤，用作存貨也不夠，甚至要借錢備貨，對投資者而言，會產生一定風險。

同時，同樣作為金飾股，其他金舖如周大福（1929）、六福（0590）及周六福（6168）近年的表現也甚為一般，為何僅得老鋪黃金卻能一枝獨秀，成功跑出？其他同業多年來也無法仿製？尤其是，老鋪黃金的產品似乎只在內地熱銷，但「出海」聲勢暫時遠不如泡泡瑪特，都令投資者保持一定警覺，最終影響其股價走勢。

