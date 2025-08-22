明報新聞網
楊智佳：快手市盈率13.9倍不貴 趁低吸

【明報專訊】恒生指數昨日下跌61點，收報25,104點，主板成交2394億元。港股主要指數偏弱，成交亦縮減，強勢股依然大幅波動，連續下跌的生科股普遍反彈，信達生物（1801）及榮昌生物（9995）升逾4%，加科思（1167）反彈10%。

部分累積升幅頗多的股份急調整，長飛光纖（6869）下挫15.3%，剛公布業績的復銳醫療（1696），半年錄得收入及盈利按年下跌，股價再挫13.7%，3日累積下跌25%。匯量科技（1860）公布盈喜後股價急跌15.2%。業績期餘下時間，持有強勢股等待業績，仍要步步為營。

不少強勢股的升幅過度，因此業績後錄得下跌，以匯量科技為例，剛公布盈喜，今年上半年純利介乎3000萬至3800萬美元，取其中位數，以績前股價計，粗略計及年度化市盈率43倍，與美股同業、成功利用人工智能驅動廣告收入的AppLovin（美：APP）比較，後者年度化市盈率50倍，兩者估值差距太小，難怪匯量科技盈喜反而引來沽壓。

近期高追強勢股中伏率升

港股累積升幅不小，個別股份的升勢與實際業績未必匹配，形成績後股價壓力。近期高追強勢股的中伏率提升，自然影響趨勢型投資者入市意欲，從而對整體大市的上升動力構成影響。

高市值科技股則持續交出穩健而理想的業績。快手（1024）昨日收市後公布業績，表現不錯，料績後可溫和上升。第二季收入按年穩定增長13%，經調整溢利按年升20%，表現穩定。平均日活躍用戶按季微升0.2%幾乎持平，用戶數基本見頂，每位日活躍用戶平均線上營銷服務收入48.3人民幣，按年及按季均升9%，每戶消費增加，成為業績增長動力。

近期內地零售數據顯示，網購仍比實體經濟增長為快，內地人更趨向網上選購食品，取代外出用餐及叫外賣，可見消費模式改變令快手每戶消費增加。

快手具發展增長潛力 可長期持有

快手年度化市盈率13.9倍確實不貴，加上電商、直播業務可利用人工智能賦能提升使用時數及銷售量，未來有一定發展及增長潛力，是可考慮長期持有的股份，近期調整形成吸納機會。

周五美股開市大約半小時後，聯儲局主席鮑威爾將於一年一度Jackson Hole全球央行年會之中發表講話。有別於議息會議時只為單一次會議發表立場，鮑威爾於Jackson Hole的講話會涵蓋中期貨幣政策，以目前情况看，鮑威爾放鴿機會偏高。即使上次議息時，鮑威爾為9月減息留有懸念，表示需要觀察7月及8月數據才作決定，若然半年至一年的貨幣政策，減息會是主要方向。

美股有頗強反彈回升動力

周三晚早段美股大跌，及後跌幅收窄，淡友始終怯於周五的潛在消息，好友亦趁低吸納。估計周五美股或先向好，然後再出現獲利盤亦說不定。不過，始終周二、三的大型震倉震走了部分強勢股的短期投資者，反彈回升的話，也會有頗強的動力。

相關字詞﹕財經專欄 楊智佳 還看今朝

