葉創成：向馬世民學投資——須當機立斷

筆者在2015年6月加入《明報》以來，首次專訪馬世民是在《Money Monday》第44期（2016年4月18日出版）封面故事，他當時指出：「本港樓價過去30至50年長期看升……所以對一般人來說，只要負擔得起，隨時可買樓……而目前息率較低，供樓成本並不高」，結果跟着一年半本港二手樓價勁升23.1%。

看到投資機會 不及坐言起行

而筆者在2017年10月再專訪馬世民，與他談起上述事件，他不改大班本色，半開玩笑反問記者：「你有去（買樓）嗎？（Have you done that？）」記者當時如實說沒有，由此也深深體會看到投資機會，遠不及坐言起行、當機立斷以真金白銀在市場上賺到錢重要。

不論是2021年3月開始撰寫本欄或兩個月前開始撰寫「高息護城河」，筆者均感到責任重大，尤其擔心所推介的股票表現不理想。而筆者認為，減低上述憂慮的方法，便是所推介的股票均屬親身持有，而且往往已持有一段時間，因此比較熟悉，可以減低錯誤的機率。而且這樣的話，假如推介日後股價表現不佳，由於筆者也蒙受損失，希望讀者見諒。

2017年10月對港樓審慎 樓價至今跌一成半

話說回來，上述與馬世民的專訪在2017年10月19日於「名人樓市論壇」見報、題為「憂港樞紐地位不再 美息或狂飈 投資港樓不吸引」，當時他對港樓後市已由看好轉為審慎，而過去近8年二手樓價跌近一成半，可見他也再次測中港樓大方向。

[葉創成 創富倉]