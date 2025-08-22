港機場7月旅客量520萬人次 按年升近一成

從飛機起降類別劃分，7月客運按年升9.2%至2.62萬架次，貨運升3.3%至6700架次，非收入用途則升24.4%至725架次。貨物輸送方面，7月卸貨量按年升6.4%至11.4萬公噸，裝貨量升3%至31.6萬公噸。

7月份數據增長相較上半年有見放緩。總計今年首七個月，機場客運量按年增加15.3%至3460萬人次，飛機起降量按年升9.8%至22.6萬架次，貨運量按年升2.2%至283萬公噸。機管局表示，上月轉機及過境旅客量繼續從低基數中錄得增長，但受惡劣天氣及日本旅遊需求下降影響，機場整體客運量增長放緩。另外，往返歐洲及中東地區有較強勁的貨運量增長，抵消往返北美地區的貨運量下跌。

7月訪日港人按年減少37%

從日本政府觀光局數據可見，到訪日本的香港旅客於7月按年減少36.9%至17.6萬人次。觀光局稱這是由於上月本港訪日旅客受地震傳言及上月中本港受颱風吹襲影響所致。而今年首七個月訪日港客累計跌6.9%至144.71萬人次。另邊廂，中國內地訪日旅客於7月按年增加25.5%至97.45萬人次，今年累計更升47.9%至569.29萬人次。至於台灣訪日旅客，7月按年升5.7%至60.42萬人次，今年累計升9.5%至388.89萬人次。