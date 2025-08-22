恒安：價格戰料持續 集團已捲不動

半年純利跌2.6% 中期息0.7元

期內收入按年減少0.2%至118.08億元。按產品類別劃分，集團主要品類紙巾業務銷售收入增3.2%至71.74億元，佔集團整體收入的60.8%；分部純利按年增1.9%至3.13億元，毛利率上升2.3個百分點至21.9%。許清流表示，第二季度紙巾原材料木漿價格下跌，惟由於需保留3個月庫存，集團並未顯著受惠。且在消耗價格較貴木漿的同時，集團還需面對使用低價木漿的小型廠商的價格競爭，反而對經營構成壓力。他續指，8月有木漿供應商輕微提價，幅度約為10至20美元，但預期木漿市場仍然偏弱，長期而言對集團利潤增長有幫助。

包括衛生巾及紙尿褲業務的衛生用品業務銷售收入按年跌14.4%至33.04億元，毛利率亦下跌2.2個百分點至57.3%。許清流指出，上半年內地有不少衛生巾新品牌進入市場，以進取的促銷策略搶佔市場份額，為集團銷售帶來挑戰，但他相信未來衛生巾市場將趨於健康。

期內電商及新零售銷售佔比按年提升2.6個百分點至34.4%。許清流指出，相信未來兩至三年內，線上銷售比例會繼續提升。此外，隨着內地即時零售快速增長，集團會不遺餘力將即時零售作為集團的新增長點。