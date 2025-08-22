明報新聞網
經濟

外媒指中國研批穩定幣 概念股炒上

【明報專訊】港股繼續悶局，昨日全日窄幅上落兼無方向，恒指最終收跌61點，收報25,104點。雖然大市守二萬五關，但10天、20天線齊失守，全日高低波幅只有215點，成交跌至不足2400億元。據報內地研推人民幣掛鈎穩定幣，多隻概念股有炒作。瑞銀預料，AH股溢價將重新走闊，而H股風險回報吸引力減弱，短期或有調整。

科技股普遍跌 匯控重上紅底

隔晚美股回軟，恒指昨高開50點已見全日高位，午後轉弱最多跌165點，險守二萬五關，收市跌61點或0.24%，國指跌38點或0.43%，收報8974點，科指跌42點或0.77%，收報5498點，大市總成交2394億元。北水南下淨流入74.6億元，資金主力掃科技股，騰訊（0700）、美團（3690）及小米（1810）分別獲北水淨流入18.71億、13.91億及12.74億元。

路透社周三晚上報道，中國正考慮允許使用與人民幣掛鈎的穩定幣，以促進人民幣在全球更廣泛採用，最快將於8月底舉行會議討論，分析指出，若屬實將是北京當局對數字資產立場的重大轉變，多隻穩定幣概念股昨逆市向上（見表），耀才（1428）曾升近一成，收升5.8%，一度漲近9%的國泰君安（1788）收升4.3%，成交金額16.75億元，博雅互動（0434）昨更伺機配股籌4億元，午後復牌收升4.6%，升穿配股價。

科技股昨日普遍下跌，小米及美團分別跌逾2%及3%，阿里巴巴（9988）、京東（9618）跌逾1%，騰訊靠穩；瑞聲（2018）中期多賺逾六成，但股價急跌13.2%，其他手機設備股亦捱沽，舜宇光學（2382）跌3.6%，比亞迪電子（0285）跌2.2%；國務院總理李強稱要加大對生物醫藥產業支持，中生製藥（1177）升3.5%，是表現最佳藍籌；匯控（0005）升1.4%，重上「紅底股」，增派中期息的東亞（0023）升6.8%，泡泡瑪特（9992）升1.2%至319.8元，續創新高，華潤電力（0836）績後挫近6%，是表現最差藍籌。

瑞銀：H股吸引力減 短期或調整

瑞銀投資銀行中國股票策略研究主管王宗豪表示，參考過去表現，A股走強、偏離經濟走弱的局面，可維持相當長時間，2014至15年便長達12個月，而H股通常只維持兩至三個月，隨着A股走強，散戶參與度通常會增加，A股似乎具有更大上行潛力，AH溢價從目前水平可能再次走闊，H股風險回報吸引力減弱，短期或有調整，他又指出，一旦海外市場回調，港股也較A股更為敏感，該行預期美國股市年底將走低，港股的風險亦較高。

