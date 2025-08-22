快手經調整純利升20% 首派特別息 季績勝預期 可靈AI全年收入料較目標翻倍

明報記者 楊括

不同分部計，快手線上營銷服務收入按年增12.8%至197.65億元、直播業務收入增8%至100.44億元、其他服務收入則增25.9%至52.37億元。其他服務類目中，廣受市場關注的可靈AI，收入超過2.5億元，較首季的逾1.5億元有1億元增幅。快手首席財務官金秉預計，今年全年可靈AI收入預計能較今年初的目標翻倍，亦令公司堅定了在可靈AI上長期投入的決心，年中追加了可靈AI在推理算力方面的投入，預計與此相關的2025年資本開支較年初預算翻倍。

電商GMV增18%至3589億

金秉還透露，可靈AI推理算力層面已錄得毛利，且產品迭代升級時可靈AI在推理層面的毛利率仍相對穩定，因此推理算力的追加投入對集團利潤的影響仍可控，預計AI整體投入對全年利潤率的影響與年初給出的指引相同，即約一至兩個百分點左右，這意味着縱然公司增大AI投入，仍有信心實現今年全年的經調整淨利潤率同比保持平穩的目標。

快手董事長兼首席執行官程一笑指出，目前可靈AI的主要付費群體是電商廣告從業者等專業創作者，並為線上營銷服務收入貢獻低單位數增長，管理層希望可靈AI能逐步具備在遊戲製作等工業級場景的深度應用能力、拓展更多用戶。

市場對快手另一較關注的業務為電商，季內快手電商商品交易總額（GMV）按年增17.6%至約3589億元（見表2），其中泛貨架（即讓用家查看短片時接觸商品資訊的展示方式）電商GMV佔比超過32%、持續超大盤增長。程一笑指出，公司還未實現泛貨架的大規模變現。而目前泛貨架的廣告變現情况仍遠低於內容電商，未來還有很大提升空間，下半年將在行業客戶拓展等方面發力，令線上營銷服務收入實現超越行業大盤的快速增長。

沒提拓外賣自營電商傳聞

值得留意的是，金秉表示，明年首季起公司將停止單獨披露季度及年度GMV數字，因公司電商業務模式和收入結構趨於多元化，季度GMV已不再是衡量公司電商業務表現的核心指標。此外，早前市傳快手自營電商並以合作工廠直接發貨予消費者、與美團（3690）合作拓展外賣業務等事宜，是次財報及業績電話會上則未有提及。