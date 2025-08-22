明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

快手經調整純利升20% 首派特別息 季績勝預期 可靈AI全年收入料較目標翻倍

【明報專訊】快手（1024）次季收入按年升13.1%至350.46億元（人民幣，下同），經調整純利升20.1%至56.18億元（見表1），均勝預期。集團首派特別息每股0.46港元，並表示派特別息反映對公司長期增長前景及穩健財務狀况的信心，亦體現對持續提升股東回報的承諾；未來將視乎情况考慮包括股份回購及派息等方式回饋股東。

明報記者 楊括

不同分部計，快手線上營銷服務收入按年增12.8%至197.65億元、直播業務收入增8%至100.44億元、其他服務收入則增25.9%至52.37億元。其他服務類目中，廣受市場關注的可靈AI，收入超過2.5億元，較首季的逾1.5億元有1億元增幅。快手首席財務官金秉預計，今年全年可靈AI收入預計能較今年初的目標翻倍，亦令公司堅定了在可靈AI上長期投入的決心，年中追加了可靈AI在推理算力方面的投入，預計與此相關的2025年資本開支較年初預算翻倍。

電商GMV增18%至3589億

金秉還透露，可靈AI推理算力層面已錄得毛利，且產品迭代升級時可靈AI在推理層面的毛利率仍相對穩定，因此推理算力的追加投入對集團利潤的影響仍可控，預計AI整體投入對全年利潤率的影響與年初給出的指引相同，即約一至兩個百分點左右，這意味着縱然公司增大AI投入，仍有信心實現今年全年的經調整淨利潤率同比保持平穩的目標。

快手董事長兼首席執行官程一笑指出，目前可靈AI的主要付費群體是電商廣告從業者等專業創作者，並為線上營銷服務收入貢獻低單位數增長，管理層希望可靈AI能逐步具備在遊戲製作等工業級場景的深度應用能力、拓展更多用戶。

市場對快手另一較關注的業務為電商，季內快手電商商品交易總額（GMV）按年增17.6%至約3589億元（見表2），其中泛貨架（即讓用家查看短片時接觸商品資訊的展示方式）電商GMV佔比超過32%、持續超大盤增長。程一笑指出，公司還未實現泛貨架的大規模變現。而目前泛貨架的廣告變現情况仍遠低於內容電商，未來還有很大提升空間，下半年將在行業客戶拓展等方面發力，令線上營銷服務收入實現超越行業大盤的快速增長。

沒提拓外賣自營電商傳聞

值得留意的是，金秉表示，明年首季起公司將停止單獨披露季度及年度GMV數字，因公司電商業務模式和收入結構趨於多元化，季度GMV已不再是衡量公司電商業務表現的核心指標。此外，早前市傳快手自營電商並以合作工廠直接發貨予消費者、與美團（3690）合作拓展外賣業務等事宜，是次財報及業績電話會上則未有提及。

相關字詞﹕消費者 毛利率 資訊 直播 外賣 廣告 美團 可靈AI 電商 快手

上 / 下一篇新聞

友邦新業務價值升14%非疫情年新低 內地疫後首降 管理層：政策利好對市場有信心
友邦新業務價值升14%非疫情年新低 內地疫後首降 管理層：政策利好對市場有信心
CEO主動提及：在港管理2.3萬億投資
CEO主動提及：在港管理2.3萬億投資
東亞上半年多賺14% 派息增26%
東亞上半年多賺14% 派息增26%
港通脹1%錄4年低 衣履耐用品跌價
港通脹1%錄4年低 衣履耐用品跌價
1個月拆息六連升斷纜 大摩：或升見3.8厘
1個月拆息六連升斷纜 大摩：或升見3.8厘
外媒指中國研批穩定幣 概念股炒上
外媒指中國研批穩定幣 概念股炒上
恒安：價格戰料持續 集團已捲不動
恒安：價格戰料持續 集團已捲不動
名創優品中期少賺23% 派特別息7.24美仙
名創優品中期少賺23% 派特別息7.24美仙
港機場7月旅客量520萬人次 按年升近一成
港機場7月旅客量520萬人次 按年升近一成
李寧純利毛利率齊降 削中期息11%
李寧純利毛利率齊降 削中期息11%
彭博：波音將獲中國500飛機大單 料成中美貿協核心 股價早段做好
彭博：波音將獲中國500飛機大單 料成中美貿協核心 股價早段做好
捲按揭欺詐 聯儲理事：拒因脅迫辭職
捲按揭欺詐 聯儲理事：拒因脅迫辭職
Google Pixel 10系列大增AI運算效能
Google Pixel 10系列大增AI運算效能
楊智佳：快手市盈率13.9倍不貴 趁低吸
楊智佳：快手市盈率13.9倍不貴 趁低吸
恒生3個月港元存息4.3厘 門檻40萬
恒生3個月港元存息4.3厘 門檻40萬
富邦人幣定存1個月年利率4.38厘
富邦人幣定存1個月年利率4.38厘
植耀輝：舜宇業績有驚喜 候回調吸
植耀輝：舜宇業績有驚喜 候回調吸
葉創成：向馬世民學投資——須當機立斷
葉創成：向馬世民學投資——須當機立斷
技術取勝：麗珠醫藥破通道阻力
技術取勝：麗珠醫藥破通道阻力
盧駿匡：恒指短期轉審慎 調整目標22978
盧駿匡：恒指短期轉審慎 調整目標22978
迷你LABUBU據報經AliExpress全球開賣
迷你LABUBU據報經AliExpress全球開賣
徐風：貨如輪轉能力 老鋪黃金不如泡泡瑪特
徐風：貨如輪轉能力 老鋪黃金不如泡泡瑪特
周顯：取消金本位影響直到今日
周顯：取消金本位影響直到今日
譚新強：大美新疆，來都來了！
譚新強：大美新疆，來都來了！
湯文亮：大富豪唔應該重開
湯文亮：大富豪唔應該重開
新世界銅鑼灣舊樓強拍 底價28億 兩年來最大宗 低3年前高峰估值近四成
新世界銅鑼灣舊樓強拍 底價28億 兩年來最大宗 低3年前高峰估值近四成
港鐵稱屯門16區1期 年底前招標涉逾千伙
港鐵稱屯門16區1期 年底前招標涉逾千伙
「恒生一姐」施穎茵2663萬入市大坑慧景園
「恒生一姐」施穎茵2663萬入市大坑慧景園
凱柏峰1個月沽632伙 套逾40億
凱柏峰1個月沽632伙 套逾40億
美聯黃建業：樓市將「雲開見月明」
美聯黃建業：樓市將「雲開見月明」