1個月拆息六連升斷纜 大摩：或升見3.8厘

維持港住宅處調整期看法

昨日銀行體系總結餘約為539億元，大摩表示於銀行體系總結餘低企，以及借港元、買美元的套息交易大型倉位調整之下，令近日港元拆息及港元匯價顯著上升。但該行提到，於市場預期美國減息，以及市場有更清晰的方向後，港元拆息仍有下行風險。

大摩指出，若未來數月1個月港元拆息高過3厘，將抵消第二季超低息環境所帶來的經濟增長，令消費及投資決定重回審慎態度、同時亦令借貸的胃納下降。加上與先前出口前置之下，大摩預計會令今年本港實質GDP按年增長由上半年的3.1%放緩至下半年的2.1%。

樓市方面，雖然大摩仍認為本港住宅市場仍處調整期，但近日股市及新股市場復蘇，再加上租金上升，均利好住宅市場，該行偏好恒基地產 （0012） 、香港置地及領展 （0823） ，並避免新世界 （0017） 。至於港元拆息對銀行影響方面，港元拆息回升同時亦引起對香港銀行淨利息收入及信貸風險的疑慮，大摩認為更為多元化的國際銀行有更大的投資價值，對匯控（0005）及渣打集團（2888）給予「超配」評級。

瑞銀：加大港銀撥備壓力

瑞銀投資銀行大中華區金融行業分析師李荷清表示，隨着美元拆息及港元息差收窄，瑞銀預期港元拆息將在第三季度末，處於2厘至2.5厘，又稱港元拆息反彈可能加劇銀行來自香港商業地產敞口的不良貸款風險，進一步加大撥備壓力。