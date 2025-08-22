港通脹1%錄4年低 衣履耐用品跌價

從類別來看，衣履和耐用物品價格繼續按年下跌，分別跌3.3%和2.3%（見表）。食品價格升幅擴大至0.8%，為今年1月後新高；其中外出用膳及外賣升1.3%，基本食品則跌0.1%。住屋方面，私人房屋租金由6月按年升2.1%放慢至7月的1.1%，公營房屋租金亦減慢至10.7%，整體住屋開支升1.8%。電力、燃氣及水價值按年升0.7%，為去年6月後新低。

浸大會計、經濟及金融學系副教授麥萃才表示，由於環球經濟需求疲弱，加上本港進口價格相對穩定以及季節性的因素，故是次CPI僅錄得輕微升幅屬預期之內。他指出，本港進口的大部分衣履、日用品來自內地，而在統計期間人民幣匯率相對平穩，因此進口貨品價格基本沒有變動，食品價格亦相對平穩。租金方面，公營房屋租金每兩年檢討一次，今年並非檢討期，續維持是原本租金；至於私人住宅租金則錄得輕微上升，但幅度有限，「如果租金和食品價格沒有明顯上升，CPI的變動是很少。」他續指，即使未來通脹輕微波動，幅度亦有限，只要美元不大幅轉弱。同時，內地早前輕微通縮，出口至香港的貨品價格保持平穩，均有助本港通脹維持穩定。