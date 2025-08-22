東亞上半年多賺14% 派息增26%

港CRE不良貸款率升1.5百分點

東亞銀行聯席行政總裁李民橋表示，銀行對正在面對挑戰的香港CRE行業仍保持審慎態度，並一直減少香港CRE貸款，但他提到對於「好發展商」或「好項目」則一定會繼續「應貸則貸」。

上半年東亞淨利息收入按年跌11%至73億元，非利息收入按年升29%至29億元，減值損失按年跌15%至25億元，6月底整體NPL較去年底跌0.09個百分點至2.63%。昨日中午公布業績後，東亞股價午後開市即升逾3%，其後反覆向上，最後升近7%、以全日高位13.52元收市，同時創下近3年半以來的新高，成交額1.02億元。

截至6月底，東亞於香港CRE貸款敞口較去年底減少5%至580億元，佔銀行總貸款10.8%。東亞銀行總經理兼集團風險總監陳淑佩表示，自去年起致力控制香港CRE的貸款佔比，她稱該行會對部分「好客戶」進行再融資及批出新貸。另她指出，有部分客戶「好realistic（現實）」地變賣資產套現還款，令東亞的香港CRE貸款敞口下降。被問到期內進行再融資貸款的規模時，陳淑佩稱有關數據不對外公開。

李民橋：對好發展商應貸則貸

李民橋續表示，東亞繼續擴大客戶基礎，並多元化其貸款組合，截至6月底，非CRE貸款佔東亞總貸款79%，較去年同期的74%見上升。

東亞截至6月底普通股權一級資本比率（CET1）為23.7%，較去年底的17.7%升6個百分點、按年則升6.6百分點。

東亞銀行聯席行政總裁李民斌表示，因年初實行《巴塞爾協議三》的最後改革，於新資本規例下，令6月底的東亞CET1較去年底上升，其上升原因與貸款組合關係不大。