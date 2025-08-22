友邦新業務價值升14%非疫情年新低 內地疫後首降 管理層：政策利好對市場有信心

明報記者 歐陽偉昉

按固定匯率計，友邦上半年年化新保費按年上升8%至49.2億美元，新業務價值利潤率按年上升3.4個百分點至57.7%。計及短期投資波動等，純利按年下跌24%至25.34億美元；派每股中期息0.49港元，增10.11%（見表1）。中午公布業績後股價變化不大，全日下跌0.88%，收報73.45元。

中期息增一成至0.49元

內地持續減息帶動中國國債孳息率下降，友邦於去年底將長期投資回報率假設下調0.8個百分點。撇除經濟假設變動影響，內地新業務價值按年上升10%，第二季按年增長15%，較首季的8%加快，不過亦低於疫情前的逾三成增速，年化新保費按年下跌7%至12.68億美元。集團首席財務總監鍾家富認為，撇除經濟變動假設較能反映業務營運情况。該行通過主動重新定價，以及增加更長保費付款年期產品來提高利潤率。

內地新業務價值跌4%

計及經濟假設變動，內地上半年利潤率仍按年升1.9個百分點至58.6%。友邦自2019年以來陸續獲准在內地9個省市擴展業務，該行公布由2025年至2030年，相關地區的新業務價值複合年均增長率（CAGR）目標為40%，並維持每年在一至兩個省分擴展的預期。張曉宇指出，該行過去4年在浙江、山東、安徽和重慶的新業務價值的CAGR達逾四成，認為相關目標可以達成。

港新業務價值升24%

香港業務方面，上半年新業務價值按年上升24%至10.63億美元，本地和內地訪客業務皆有雙位數增長。保監局要求自7月起，港元分紅保單演示利率不得高於6%，不少內地訪客擔心往後推出產品的實際收益也會下調，故趕於6月底前來港投保。區域首席執行官及集團首席分銷總監陳榮聲回應，本港業務第二季增長更為強勁，有受惠6月分紅保單需求增加，而該行7月推出新分紅險產品，客戶反應踴躍，帶動7月和8月業務趨勢強勁。他又強調即使演示利率調整，亦不會影響該行投資策略。

友邦業績公布後，大行多數維持買入評級。富瑞報告指出，友邦銷售額、利潤和資本回報的所有關鍵指標，仍穩定符合管理層目標和市場普遍預期。內地業務次季增長加快，大致抵消了不利經濟假設的變動（見表2）。

美銀則指第二季內地保障產品需求恢復、改善利潤率，對友邦下半年增長前景樂觀，維持買入評級。