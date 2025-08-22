明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

友邦新業務價值升14%非疫情年新低 內地疫後首降 管理層：政策利好對市場有信心

【明報專訊】友邦保險（1299）公布上半年業績，新業務價值錄28.38億美元，高於市場預期的27.79億美元，以固定匯率計算按年升14%，是自上市以來、撇除受新冠疫情影響的2020年和2022年同見下跌外，增速最低的上半年；而內地新業務價值更按年下跌4%至7.43億美元，亦為疫後首見下跌，主要受去年底下調經濟假設變動影響。友邦區域首席執行官張曉宇表示，內地保險市場有政策利好因素，而該行代理的產能為內地最佳之一、新拓展區域的業務向好，續對內地市場有信心。

明報記者 歐陽偉昉

按固定匯率計，友邦上半年年化新保費按年上升8%至49.2億美元，新業務價值利潤率按年上升3.4個百分點至57.7%。計及短期投資波動等，純利按年下跌24%至25.34億美元；派每股中期息0.49港元，增10.11%（見表1）。中午公布業績後股價變化不大，全日下跌0.88%，收報73.45元。

中期息增一成至0.49元

內地持續減息帶動中國國債孳息率下降，友邦於去年底將長期投資回報率假設下調0.8個百分點。撇除經濟假設變動影響，內地新業務價值按年上升10%，第二季按年增長15%，較首季的8%加快，不過亦低於疫情前的逾三成增速，年化新保費按年下跌7%至12.68億美元。集團首席財務總監鍾家富認為，撇除經濟變動假設較能反映業務營運情况。該行通過主動重新定價，以及增加更長保費付款年期產品來提高利潤率。

內地新業務價值跌4%

計及經濟假設變動，內地上半年利潤率仍按年升1.9個百分點至58.6%。友邦自2019年以來陸續獲准在內地9個省市擴展業務，該行公布由2025年至2030年，相關地區的新業務價值複合年均增長率（CAGR）目標為40%，並維持每年在一至兩個省分擴展的預期。張曉宇指出，該行過去4年在浙江、山東、安徽和重慶的新業務價值的CAGR達逾四成，認為相關目標可以達成。

港新業務價值升24%

香港業務方面，上半年新業務價值按年上升24%至10.63億美元，本地和內地訪客業務皆有雙位數增長。保監局要求自7月起，港元分紅保單演示利率不得高於6%，不少內地訪客擔心往後推出產品的實際收益也會下調，故趕於6月底前來港投保。區域首席執行官及集團首席分銷總監陳榮聲回應，本港業務第二季增長更為強勁，有受惠6月分紅保單需求增加，而該行7月推出新分紅險產品，客戶反應踴躍，帶動7月和8月業務趨勢強勁。他又強調即使演示利率調整，亦不會影響該行投資策略。

友邦業績公布後，大行多數維持買入評級。富瑞報告指出，友邦銷售額、利潤和資本回報的所有關鍵指標，仍穩定符合管理層目標和市場普遍預期。內地業務次季增長加快，大致抵消了不利經濟假設的變動（見表2）。

美銀則指第二季內地保障產品需求恢復、改善利潤率，對友邦下半年增長前景樂觀，維持買入評級。

相關字詞﹕保險股 新業務價值 友邦保險

上 / 下一篇新聞

CEO主動提及：在港管理2.3萬億投資
CEO主動提及：在港管理2.3萬億投資
東亞上半年多賺14% 派息增26%
東亞上半年多賺14% 派息增26%
港通脹1%錄4年低 衣履耐用品跌價
港通脹1%錄4年低 衣履耐用品跌價
1個月拆息六連升斷纜 大摩：或升見3.8厘
1個月拆息六連升斷纜 大摩：或升見3.8厘
快手經調整純利升20% 首派特別息 季績勝預期 可靈AI全年收入料較目標翻倍
快手經調整純利升20% 首派特別息 季績勝預期 可靈AI全年收入料較目標翻倍
外媒指中國研批穩定幣 概念股炒上
外媒指中國研批穩定幣 概念股炒上
恒安：價格戰料持續 集團已捲不動
恒安：價格戰料持續 集團已捲不動
名創優品中期少賺23% 派特別息7.24美仙
名創優品中期少賺23% 派特別息7.24美仙
港機場7月旅客量520萬人次 按年升近一成
港機場7月旅客量520萬人次 按年升近一成
李寧純利毛利率齊降 削中期息11%
李寧純利毛利率齊降 削中期息11%
彭博：波音將獲中國500飛機大單 料成中美貿協核心 股價早段做好
彭博：波音將獲中國500飛機大單 料成中美貿協核心 股價早段做好
捲按揭欺詐 聯儲理事：拒因脅迫辭職
捲按揭欺詐 聯儲理事：拒因脅迫辭職
Google Pixel 10系列大增AI運算效能
Google Pixel 10系列大增AI運算效能
楊智佳：快手市盈率13.9倍不貴 趁低吸
楊智佳：快手市盈率13.9倍不貴 趁低吸
恒生3個月港元存息4.3厘 門檻40萬
恒生3個月港元存息4.3厘 門檻40萬
富邦人幣定存1個月年利率4.38厘
富邦人幣定存1個月年利率4.38厘
植耀輝：舜宇業績有驚喜 候回調吸
植耀輝：舜宇業績有驚喜 候回調吸
葉創成：向馬世民學投資——須當機立斷
葉創成：向馬世民學投資——須當機立斷
技術取勝：麗珠醫藥破通道阻力
技術取勝：麗珠醫藥破通道阻力
盧駿匡：恒指短期轉審慎 調整目標22978
盧駿匡：恒指短期轉審慎 調整目標22978
迷你LABUBU據報經AliExpress全球開賣
迷你LABUBU據報經AliExpress全球開賣
徐風：貨如輪轉能力 老鋪黃金不如泡泡瑪特
徐風：貨如輪轉能力 老鋪黃金不如泡泡瑪特
周顯：取消金本位影響直到今日
周顯：取消金本位影響直到今日
譚新強：大美新疆，來都來了！
譚新強：大美新疆，來都來了！
湯文亮：大富豪唔應該重開
湯文亮：大富豪唔應該重開
新世界銅鑼灣舊樓強拍 底價28億 兩年來最大宗 低3年前高峰估值近四成
新世界銅鑼灣舊樓強拍 底價28億 兩年來最大宗 低3年前高峰估值近四成
港鐵稱屯門16區1期 年底前招標涉逾千伙
港鐵稱屯門16區1期 年底前招標涉逾千伙
「恒生一姐」施穎茵2663萬入市大坑慧景園
「恒生一姐」施穎茵2663萬入市大坑慧景園
凱柏峰1個月沽632伙 套逾40億
凱柏峰1個月沽632伙 套逾40億
美聯黃建業：樓市將「雲開見月明」
美聯黃建業：樓市將「雲開見月明」