內地生2.2萬租翰林峰開放式戶 呎租逼百元

內地生1.8萬租凱柏峰兩房戶

利嘉閣聯席董事徐錦榮表示，奧運站維港灣3座高層D室，實用709方呎，3房1套間隔，以月租3.2萬元租出、實用呎租45元，新租客為本地客；業主2011年以約838萬元購入，租金回報約4.6厘。

另近月入伙的將軍澳日出康城凱柏峰，本月至今暫錄約19宗租務成交。香港置業市務經理（銷售）宋康表示，凱柏峰I第1B座中層C室，實用461方呎，兩房間隔，以月租1.8萬元租出、實用呎租39元，新租客為內地生。業主2022年逾897萬元一手購入，租金回報約2.4厘。

名日‧九肚山雙號屋4.38萬租出

新界方面，沙田九肚麗坪路名日‧九肚山，新錄大額租賃成交。中原首席分區營業經理陳韻兒表示，名日．九肚山一幢實用面積905方呎、屬3房間隔的雙號屋，以月租4.38萬元租出、實用呎租48元，新租客為區內家庭。業主2021年以3038萬元一手購入，享1.7厘租金回報。