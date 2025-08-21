鋑聯控股盈轉虧 半年蝕3334萬

集團指出，環球經濟格局日益不明朗，對市場構成重大壓力，不過內地經濟於年內表現相對理想，繼首季錄得5.4%增長後，次季內地生產總值上升5.2%。倘若內地經濟進一步獲得政策支持，有望提振整體經濟局面，並對香港帶來正面效應。受惠於新股市場表現強勁，香港已重新成為新股上市目的地，令資金流入勢頭有望延續。

美聯黃建業：「磚頭文化」再抬頭

另美聯工商舖表示，近期工商舖交投明顯增加，據該行資料研究部及土地註冊處數據（包括逾億元公司轉讓個案）顯示，上半年工商舖買賣登記錄2,286宗，按年增38.9%，惟成交金額279.72億元，按年跌9.5%，呈現「量升額跌」格局。美聯集團（1200）兼鋑聯控股主席黃建業認為，非住宅物業價格已重返逾10年前水平，價跌帶動租金回報率攀升，加上利率下行與流動性充裕，「磚頭文化」再抬頭，吸引用家及投資者趁低吸納，部分「聰明錢」搶閘入市，刺激交投上升。

展望下半年，黃建業認為，股市暢旺，利好經濟活動及投資氣氛，整體工商舖物業有望受惠於投資者及用家等「聰明錢」搶閘入市，成交及租務保持活躍水平，當中商廈及商舖更有機會吸引教育及金融機構入市，交投保持平穩走勢。

全年工商舖成交料升至4500宗

黃更預料，今年全年工商舖買賣成交量將升至4500宗，料按年可升約30%，勢創4年新高。他指出，市場買賣的供求失衡有機會持續，各業主為減低負債，個別物業可能進一步劈價求售，相信工商舖的價格或持續「尋底」，待覓得支持點後才有望回升；若經濟情况沒有惡化，相信整體跌幅將會收窄。

黃建業又強調，整體工商舖樓價已經回落至逾10年前，回報率亦回升，相信價格不會再出現巨大跌浪。