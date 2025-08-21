明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

香港地產

鋑聯控股盈轉虧 半年蝕3334萬

【明報專訊】鋑聯控股（0459）公布，截至今年6月底止，半年收益2.41億元，較去年同期2.01億元，按年升19.4%，惟盈轉虧，蝕3334.3萬元，去年同期溢利950.4萬元，主要與投資物業價值重估導致虧損有關。

集團指出，環球經濟格局日益不明朗，對市場構成重大壓力，不過內地經濟於年內表現相對理想，繼首季錄得5.4%增長後，次季內地生產總值上升5.2%。倘若內地經濟進一步獲得政策支持，有望提振整體經濟局面，並對香港帶來正面效應。受惠於新股市場表現強勁，香港已重新成為新股上市目的地，令資金流入勢頭有望延續。

美聯黃建業：「磚頭文化」再抬頭

另美聯工商舖表示，近期工商舖交投明顯增加，據該行資料研究部及土地註冊處數據（包括逾億元公司轉讓個案）顯示，上半年工商舖買賣登記錄2,286宗，按年增38.9%，惟成交金額279.72億元，按年跌9.5%，呈現「量升額跌」格局。美聯集團（1200）兼鋑聯控股主席黃建業認為，非住宅物業價格已重返逾10年前水平，價跌帶動租金回報率攀升，加上利率下行與流動性充裕，「磚頭文化」再抬頭，吸引用家及投資者趁低吸納，部分「聰明錢」搶閘入市，刺激交投上升。

展望下半年，黃建業認為，股市暢旺，利好經濟活動及投資氣氛，整體工商舖物業有望受惠於投資者及用家等「聰明錢」搶閘入市，成交及租務保持活躍水平，當中商廈及商舖更有機會吸引教育及金融機構入市，交投保持平穩走勢。

全年工商舖成交料升至4500宗

黃更預料，今年全年工商舖買賣成交量將升至4500宗，料按年可升約30%，勢創4年新高。他指出，市場買賣的供求失衡有機會持續，各業主為減低負債，個別物業可能進一步劈價求售，相信工商舖的價格或持續「尋底」，待覓得支持點後才有望回升；若經濟情况沒有惡化，相信整體跌幅將會收窄。

黃建業又強調，整體工商舖樓價已經回落至逾10年前，回報率亦回升，相信價格不會再出現巨大跌浪。

相關字詞﹕黃建業 鋑聯控股 美聯工商舖

上 / 下一篇新聞