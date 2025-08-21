明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

香港地產

海德園周六起開示範單位 料短期開價

【明報專訊】踏入8月下旬，繼續有全新樓盤準備出擊。太古地產（1972）牽頭發展、樓花期長約一年的柴灣海德園，預計短期開價。太古地產住宅業務董事杜偉業表示，自去年9月命名以來，項目累收逾3000個查詢，開價將參考港島新盤定價。海德園昨日首度向傳媒開放設於鰂魚涌康橋大廈的展銷廳及示範單位，本周六起對公眾開放。

可留意是，太古地產同系灣仔現樓EIGHT STAR STREET，一伙位於23樓及25樓A室複式戶，本月初以5355萬元售出，單位實用面積1198方呎3房間隔、附設天台和平台，成交價創項目新高、實呎近4.47萬元。至於分為兩期發展的海德園，第1期涉592個單位，涵蓋1房至3房，實用面積397至938方呎，早前已上載樓書。

杜偉業續指，受美國減息預期、市場成交回暖等因素帶動，下半年本樓市有望持續穩定。

滶晨維港‧雙鑽昨各沽8伙

與此同時，鐵路樓盤持續具承接力，新世界（0017）及港鐵（0066）等合作的黃竹坑港島南岸滶晨，昨連環售出8伙、套現逾1.2億元，其中3伙招標售出，包括2座21樓P1室，實用面積778方呎3房1套設計，成交價2217.3萬元、實呎2.85萬元，買家為本地家庭客；另5伙以價單售出，其中第2座11樓F室，實用面積505方呎兩房設計，成交價1101.9萬元、實呎2.18萬元。

海盈山招標3157萬售3房戶 實呎3.45萬

嘉里（0683）和港鐵等合作、港島南岸同區現樓項目海盈山，透過招標新售出2B座32樓A室，實用面積915方呎3房1套間隔，成交價3157萬元、實呎3.45萬元。信置（0083）及港鐵等合作的將軍澳日出康城凱柏峰系列，昨沽出至少5伙，套現逾4233萬元。另內房合景泰富（1813）與龍光（3380）合作的鴨脷洲凱玥，招標售出6座21樓A室，實用面積1697方呎，4房雙套間隔，連車位成交價4910萬元、實呎2.89萬元。

九龍方面，啟德跑道區維港‧灣畔近日開展銷售之際，中海外（0688）同系跑道區現樓維港‧雙鑽，昨連售8伙、涉資逾4247萬元；售出單位屬開放式至1房間隔，實用面積247至305方呎，成交價428萬至603萬餘元、實呎1.73萬至1.97萬元。

相關字詞﹕維港‧雙鑽 凱柏峰 日出康城 海盈山 滶晨 港島南岸 美國減息 EIGHT STAR STREET 太古地產 海德園

上 / 下一篇新聞