海德園周六起開示範單位 料短期開價

可留意是，太古地產同系灣仔現樓EIGHT STAR STREET，一伙位於23樓及25樓A室複式戶，本月初以5355萬元售出，單位實用面積1198方呎3房間隔、附設天台和平台，成交價創項目新高、實呎近4.47萬元。至於分為兩期發展的海德園，第1期涉592個單位，涵蓋1房至3房，實用面積397至938方呎，早前已上載樓書。

杜偉業續指，受美國減息預期、市場成交回暖等因素帶動，下半年本樓市有望持續穩定。

滶晨維港‧雙鑽昨各沽8伙

與此同時，鐵路樓盤持續具承接力，新世界（0017）及港鐵（0066）等合作的黃竹坑港島南岸滶晨，昨連環售出8伙、套現逾1.2億元，其中3伙招標售出，包括2座21樓P1室，實用面積778方呎3房1套設計，成交價2217.3萬元、實呎2.85萬元，買家為本地家庭客；另5伙以價單售出，其中第2座11樓F室，實用面積505方呎兩房設計，成交價1101.9萬元、實呎2.18萬元。

海盈山招標3157萬售3房戶 實呎3.45萬

嘉里（0683）和港鐵等合作、港島南岸同區現樓項目海盈山，透過招標新售出2B座32樓A室，實用面積915方呎3房1套間隔，成交價3157萬元、實呎3.45萬元。信置（0083）及港鐵等合作的將軍澳日出康城凱柏峰系列，昨沽出至少5伙，套現逾4233萬元。另內房合景泰富（1813）與龍光（3380）合作的鴨脷洲凱玥，招標售出6座21樓A室，實用面積1697方呎，4房雙套間隔，連車位成交價4910萬元、實呎2.89萬元。

九龍方面，啟德跑道區維港‧灣畔近日開展銷售之際，中海外（0688）同系跑道區現樓維港‧雙鑽，昨連售8伙、涉資逾4247萬元；售出單位屬開放式至1房間隔，實用面積247至305方呎，成交價428萬至603萬餘元、實呎1.73萬至1.97萬元。