寶雲匯本月4成交 已追平去年全年

元朗本月暫錄90宗二手 多上月同期三成

此外，中原副區域營業經理王勤學表示，元朗本月暫錄約90宗二手成交，較上月同期70宗增加29%，全月勢破百宗水平，惟不乏蝕讓，其中映御2座中層E室，實用423方呎兩房戶，新近以450萬元成交、實呎1.06萬元，成交價料屬屋苑同類兩房戶歷來新低。

上述物業原業主2016年以461.8萬元一手買入，帳面蝕逾11萬元或2.6%，連使費料實蝕約29萬元或6%。

寶翠園3房2650萬沽 24年升兩倍

另西區豪宅寶翠園亦新錄二手成交。美聯高級分區營業經理林懋霖表示，寶翠園5座高層A室，實用1111方呎，3房1套間隔，以2650萬元易手、實呎2.38萬元；原業主2001年以約794萬元一手購入，帳面賺1856萬元或2.3倍。

天晉3房1418萬沽 14年帳升近五成

美聯高級分區營業經理黃麗貞表示，將軍澳天晉1期第7座高層C室，實用725方呎，3房1套間隔，以1418萬元易手、實呎1.95萬元。

原業主2011年以約961萬元一手購入，帳面賺約457萬元或48%。