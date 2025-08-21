寶雲匯本月4成交 已追平去年全年

【明報專訊】雖然樓價暫未大幅反彈，但二手交投卻急升，去年全年僅錄得4宗二手成交的荃灣半山寶雲匯，本月暫錄約4宗成交，已追平去年全年水平，屋苑今年暫錄5宗成交。中原高級分區營業經理林恩信表示，寶雲匯1座中層A室，實用771方呎，3房1套間隔，連車位以750萬元成交、實呎9728元，新買家為換樓客；原業主2004年以約357萬元一手買入單位及車位，帳面賺393萬元或1.1倍。
元朗本月暫錄90宗二手 多上月同期三成
此外，中原副區域營業經理王勤學表示，元朗本月暫錄約90宗二手成交，較上月同期70宗增加29%，全月勢破百宗水平，惟不乏蝕讓，其中映御2座中層E室，實用423方呎兩房戶，新近以450萬元成交、實呎1.06萬元，成交價料屬屋苑同類兩房戶歷來新低。
上述物業原業主2016年以461.8萬元一手買入，帳面蝕逾11萬元或2.6%，連使費料實蝕約29萬元或6%。
寶翠園3房2650萬沽 24年升兩倍
另西區豪宅寶翠園亦新錄二手成交。美聯高級分區營業經理林懋霖表示，寶翠園5座高層A室，實用1111方呎，3房1套間隔，以2650萬元易手、實呎2.38萬元；原業主2001年以約794萬元一手購入，帳面賺1856萬元或2.3倍。
天晉3房1418萬沽 14年帳升近五成
美聯高級分區營業經理黃麗貞表示，將軍澳天晉1期第7座高層C室，實用725方呎，3房1套間隔，以1418萬元易手、實呎1.95萬元。
原業主2011年以約961萬元一手購入，帳面賺約457萬元或48%。