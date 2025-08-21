麥長青446萬沽環海．東岸1房 10年前「呼吸Plan」買樓贈妻 今連使費料微蝕離場

環海．東岸屬單幢設計，提供1008伙，內細分1A、1B 及1C三座，但座與座之間只相隔一道玻璃門；項目一層36伙，只設8部升降機，因而被喻為「劏房之城」。資料顯示，環海．東岸1C座低層戶，屬實用310方呎1房戶，本月446萬元沽出，實呎14,387元，原業主正是麥長青及其太太林孜。翻查資料，項目2015年開售時，樓花期長達近3年，麥長青等以426萬元一手購入單位，揀樓後他曾透露，過去一直沒有首期，而發展商九建（0034）為該盤提供「呼吸plan」，即高成數按揭，令他可透過該按揭計劃順利入市。「當儲錢，娶老婆時承諾送車送樓，依家送畀老婆收租。」他更說：「人始終係需要一個屋企，每個人都要愛回家。」

「當儲錢 娶老婆時承諾送車送樓」

事實上，麥長青過去曾多次買賣物業，曾有報道，1998年他以約140萬元購入西貢大埔仔村村屋，惟因工作關係，其後需租住市區單位，加上當時準備結婚，最終以約88萬元沽出，連使費實蝕近70萬元離場。

另資料顯示，大埔海日灣A1座高層B室，實用1411方呎，3房1套及工作間設計，上月以2150萬元易手，實呎15,237元，單位由佳寶超市創辦人林曉毅女兒林凱欣（Lam Hoi Yan Keira）持有，她於2019年以約3079.8萬元一手購入，持貨約6年，帳蝕929.8萬或30%，因她購入時支付樓價約15%辣稅，料實蝕逾1414萬元或46%。

佳寶林曉毅女兒2150萬蝕沽海日灣

資料又顯示，林凱欣當年購入單位後曾多次作出抵押，包括匯豐銀行、中信銀行（國際）等，該物業曾於上月18日登記一項按揭紀錄，承按人為Jingdong E-Commerce（Trade）Hong Kong Co. Ltd，為京東集團旗下一間子公司，惟暫未顯示按揭人及按揭金額。連同最新單位在內，林凱欣上月先後沽出兩伙海日灣，共套現4950萬元。

代理沽愛炫美4房 8年帳升百萬

此外，荃灣西海之戀愛炫美2A座高層A室，實用1164方呎，4房1套連工作間間隔，上月以2295萬元售出，實呎19,716元。據悉單位原由代理持有，2017年2195.5萬元一手購入，帳面獲利99.5萬元或4.5%。

明報記者