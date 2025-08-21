明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
徐風 數據尋寶

投資策略

徐風：泡泡瑪特新IP潛力大 消除投資者憂慮

【明報專訊】泡泡瑪特（9992）的中業業績，表現亮麗，也正正反映出，雖然內地經濟在房地產泡沫爆破後，消費未有顯著復蘇之下，屬「輕奢」的「谷子經濟」，卻能成功找到他們自身的定位，在充滿挑戰的內需市場中，找到迅速增長的空間，甚至可以「出海」找到新機遇。

泡泡瑪特今年上半年的表現，可以用完美來形容。收入按年增長超過兩倍，至138.8億元（人民幣，下同），毛利更升2.3倍至97.6億元，最終純利增長超過3.6倍，至47.1億元。當然，依靠旗下王牌產品LABUBU公仔在全球大熱，在袋上掛上一兩個LABUBU ，已成為年輕一輩的潮流，猶如早十多二十年前的年輕人，普遍都會袋上掛着一兩個《寵物小精靈》的比卡超或Keroro軍曹公仔一樣，但LABUBU的售價卻逾百元一個，因此推動泡泡瑪特業績迅速增長，可謂情理之中。

不過，即使市場已有極高的預期，但泡泡瑪特的業績，仍然讓投資者感到驚喜。企業一款產品爆紅之後，雖然可以令公司收入及純利大幅增長，甚至可推動估值增長，形成內地散戶念茲在茲的「戴維斯雙擊」：純利及估值雙重增長，帶動股價爆發式上升。然而，當企業只能依靠當紅產品「單天保至尊」時，投資者的憂慮就會逐漸滋生，一方面是「花無百日紅」，當紅的產品經過時間推移，或會逐漸失去人氣，或會被其他競爭對手推出的產品超越，即使可以保住市場，但市場不是無限大，產品如何熱銷，收入及利潤增長，終會有放緩的一天，若未有其他新產品承接，投資者只會認為企業是「撞彩」成功，未必願意給予較高的估值。

例如，在香港上市的眾多手機遊戲製作商，估值仍遠低於遊戲分發平台如騰訊（0700）及心動公司（2400），皆因手機遊戲能否成為爆款，運氣因素佔比更大，投資容易「打水漂」，但平台分發遊戲，從中抽佣，過河濕腳，業務穩定度更高。

培養多個IP 未太依賴LABUBU

回到泡泡瑪特，管理層指出，今年上半年近140億元的收入中，與LABUBU相關的THE MONSTERS系列，收入為48.1億元，意味已全球大熱的LABUBU，收入還不到企業總收入的35%。事實上，除了LABUBU外，泡泡瑪特仍有4個系列收入超過10億元，分別是MOLLY、SKULLPANDA、CRYBABY和DIMOO，該4個系列的收入加總，與THE MONSTERS系列相若，意味這5個主要系列，大概佔公司總收入的七成左右。換言之，泡泡瑪特並沒有過於依賴LABUBU，反而已成功培養出多個具潛力的IP，有望分散風險之餘，也給予市場更多想像空間，看看上述的4個超10億元收入的系統，能否成為下一個LABUBU。

除了上述5個IP以外，泡泡瑪特也在業績中，展示了個別自家新創IP的潛力。其中，CRYBABY系列收入，由去年上半年約3.5億元，急升近2.5倍至12.2億元，而HIRONO及星星人收入，則分別超過7億元及接近4億元，其中後者的崛起更只有約半年，反映出泡泡瑪特營運IP成為大熱產品的能力，消除投資者的憂慮。

毛絨產品產能升10倍 或推動下半年純利

泡泡瑪特董事長兼CEO王寧表示：「今年應該300億（收入）也很輕鬆」，今年淨利潤率將在35%左右。現時毛絨產品一個月的產能是去年同期的10倍以上，紓緩目前供不應求的問題，或令下半年收入及純利進一步增長，這都解釋了為何績後泡泡瑪特股價急升超過12%兼創歷史新高。

[徐風 數據尋寶]

相關字詞﹕數據尋寶 財經專欄 徐風 徐風 數據尋寶

上 / 下一篇新聞