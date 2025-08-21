徐風：泡泡瑪特新IP潛力大 消除投資者憂慮

泡泡瑪特今年上半年的表現，可以用完美來形容。收入按年增長超過兩倍，至138.8億元（人民幣，下同），毛利更升2.3倍至97.6億元，最終純利增長超過3.6倍，至47.1億元。當然，依靠旗下王牌產品LABUBU公仔在全球大熱，在袋上掛上一兩個LABUBU ，已成為年輕一輩的潮流，猶如早十多二十年前的年輕人，普遍都會袋上掛着一兩個《寵物小精靈》的比卡超或Keroro軍曹公仔一樣，但LABUBU的售價卻逾百元一個，因此推動泡泡瑪特業績迅速增長，可謂情理之中。

不過，即使市場已有極高的預期，但泡泡瑪特的業績，仍然讓投資者感到驚喜。企業一款產品爆紅之後，雖然可以令公司收入及純利大幅增長，甚至可推動估值增長，形成內地散戶念茲在茲的「戴維斯雙擊」：純利及估值雙重增長，帶動股價爆發式上升。然而，當企業只能依靠當紅產品「單天保至尊」時，投資者的憂慮就會逐漸滋生，一方面是「花無百日紅」，當紅的產品經過時間推移，或會逐漸失去人氣，或會被其他競爭對手推出的產品超越，即使可以保住市場，但市場不是無限大，產品如何熱銷，收入及利潤增長，終會有放緩的一天，若未有其他新產品承接，投資者只會認為企業是「撞彩」成功，未必願意給予較高的估值。

例如，在香港上市的眾多手機遊戲製作商，估值仍遠低於遊戲分發平台如騰訊（0700）及心動公司（2400），皆因手機遊戲能否成為爆款，運氣因素佔比更大，投資容易「打水漂」，但平台分發遊戲，從中抽佣，過河濕腳，業務穩定度更高。

培養多個IP 未太依賴LABUBU

回到泡泡瑪特，管理層指出，今年上半年近140億元的收入中，與LABUBU相關的THE MONSTERS系列，收入為48.1億元，意味已全球大熱的LABUBU，收入還不到企業總收入的35%。事實上，除了LABUBU外，泡泡瑪特仍有4個系列收入超過10億元，分別是MOLLY、SKULLPANDA、CRYBABY和DIMOO，該4個系列的收入加總，與THE MONSTERS系列相若，意味這5個主要系列，大概佔公司總收入的七成左右。換言之，泡泡瑪特並沒有過於依賴LABUBU，反而已成功培養出多個具潛力的IP，有望分散風險之餘，也給予市場更多想像空間，看看上述的4個超10億元收入的系統，能否成為下一個LABUBU。

除了上述5個IP以外，泡泡瑪特也在業績中，展示了個別自家新創IP的潛力。其中，CRYBABY系列收入，由去年上半年約3.5億元，急升近2.5倍至12.2億元，而HIRONO及星星人收入，則分別超過7億元及接近4億元，其中後者的崛起更只有約半年，反映出泡泡瑪特營運IP成為大熱產品的能力，消除投資者的憂慮。

毛絨產品產能升10倍 或推動下半年純利

泡泡瑪特董事長兼CEO王寧表示：「今年應該300億（收入）也很輕鬆」，今年淨利潤率將在35%左右。現時毛絨產品一個月的產能是去年同期的10倍以上，紓緩目前供不應求的問題，或令下半年收入及純利進一步增長，這都解釋了為何績後泡泡瑪特股價急升超過12%兼創歷史新高。

