楊智佳：納斯達克100考驗支持位

美股市場強勢股如Nvidia（英偉達）（美：NVDA）及Palantir（美：PLTR）均面對顯著調整，感染至港股市場上的強勢股均跟隨調整，生科股昨日便急回吐，信達生物（1801）下跌3%，歌禮製藥（1672）及加科思（1167）更分別跌11.7%及7.2%。整體來說，港股昨日屬於跌市。

美股方面，科技股近日上升動力減弱，資金流往傳統股及落後股份，例如家品零售的Home Depot（美：HD），落後軟件股Salesforce（美：CRM）、Adobe（美：ADBE）連日走高，晶片股英特爾（美：INTC）亦轉勢反彈，資金熱中於落後股，強勢股資金被拉走，觸發調整。納斯達克100指數正考驗5周線支持位，且看能否守住。

資金追落後 拉走強勢股資金觸發調整

人工智能概念股Palantir日前遇上沽空機構香櫞（Citron）唱淡，指其股價連40美元亦不值得。報告的理據主要為OpenAI估值5000億美元，相對2026年市銷率16.89倍，PLTR以同一估值計算的話，只值40美元。另外，亦提到2030年Palantir的可服務市場（Total Addressable Market，TAM）只有1300億至2000億美元，OpenAI則有7000億美元，所以Palantir不值得比OpenAI估值更昂貴。

其實毋須將報告看得太認真，OpenAI傳聞新一輪融資，是以投資者向員工買入股份的作價計出來。由於OpenAI尚未上市，員工沽貨自然被投資者大幅壓價，5000億美元估值難作參考。而OpenAI剛剛轉型為公共利益公司（Public Benefit Corporation，PBC），即OpenAI作為營利組織，由非營利組織所控制，估值亦會受限。至於TAM的計算的來源則從不同途徑獲得，OpenAI的7000億美元更是來自Reddit，可信度有限。

况且，若然投資者害怕Palantir高估值，就一早不會沾手該股票，估值誇張本來不是一朝一夕的事。於兩三年前Palantir股價低於10美元之時，市銷率亦是20至30倍水平，一直都是貴。

Palantir股價短線持續下跌，短線趨勢型投資者自然加入沽貨，加上沽空報告令淡友加入戰團，觸發單日大跌。假若股價回穩，有大戶進場撈底，短線趨勢型投資者重新跟風入市。於美股市場上，科技股要反彈的話，全球投資者都是觀望Palantir的走勢。

Palantir收入續高增長 再破頂機會仍大

單計美國業務的市銷率約120倍、整體業務市銷率94倍是極其昂貴，Palantir的美國收入增長68%仍在加速當中，投資者是相信有買貴、沒買錯。Palantir其中一項優勢，是全球缺乏千億美元市值的AI應用股份，可謂極罕有，假若大戶於高位沽貨，若要尋找相若的標的，根本找不到，最後便要在低位重新吸納Palantir。假以時日，連OpenAI都上市，Palantir不再是唯一，估值才不會如此高昂。

早前就連欠缺特色的軟件股Figma（美：FIG），上市首日都可以最高炒至90倍市銷率，Palantir業務及增長幅度均強得多，整體收入計算的94倍市銷率會不會已創高位？ 配合稍後收入持續高增長，股價最終再破頂的機會仍大。不過，買入這家估值天價的股份，大概少一點膽量亦不行。

[楊智佳 還看今朝]