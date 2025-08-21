日本上月出口跌2.6% 4年最大跌幅

《華爾街日報》指出，雖然美國與盟友倉卒達成貿易協議，但美方迄今尚未兌現一些降低關稅的承諾。這種鬆散的貿易政策，意味拖延、爭議和誤解將成為對美貿易關係的新常態。日本和韓國表示，她們與美國達成的協議，包括將進口汽車關稅由25%降至15%，但該關稅迄今未降低，增加了汽車製造商的成本。豐田估計，關稅將導致其在截至明年3月底的財年，損失約95億美元的營業利潤，這預測是假設美國對進口汽車的關稅由本月起下調。

即使是今年5月率先與特朗普政府達成貿易協議的英國，也在等待美方降低鋼鐵關稅。特朗普政府目前更傾向達成籠統的協議，而不是訂立具約束力的法律文本。美國商務部長盧特尼克周二向CNBC稱，涉及日本和韓國等協議條款，將在數周內完成，但不要指望看到「250頁的傳統貿易協定」。

