經濟
國際金融

特朗普再任總統後 買債690宗 涉8億

【明報專訊】美國總統特朗普重返白宮以來，已在債市大手掃貨數百次，包括受其重大政策變動影響的美國企業債券。白宮周二公布特朗普截至到8月初為止的交易活動，迄今他進行了690宗債券交易，總額至少達1.04億美元（約8.1億港元），而首宗交易就在他宣誓就任總統翌日進行。

申報買高通Meta等公司債

除了購入由美國地方政府、學校董事會、機場管理局等發行的市政債券以外，特朗普在2月10日還分別買入高通（Qualcomm）（美：QCOM）、家得寶（Home Depot）（美：HD）及T-Mobile US（美：TMUS）的公司債，每筆交易至少價值50萬美元。他同月又買入至少價值25萬美元的Meta（美：META）公司債。

美國聯邦政府民選官員及獲任命的官員，都必須申報交易活動，但只需申報一些籠統的交易資料，毋須提供確切的交易金額或價格。特朗普迄今未申報任何出售債券的紀錄。依照美國聯邦道德倫理，總統毋須撤出任何涉及利益衝突的交易，但歷任總統通常選擇迴避爭議。有別於過往的美國總統，特朗普上任後未出售私人資產，亦未將資產交由獨立監管的保密信託（blind trust）。至於特朗普的龐大商業業務則交由兩名兒子管理，部分業務可能與政府政策相關。市場關注美股4月以來升勢過猛，並等待美聯儲主席鮑威爾周五在Jackson Hole全球央行年會就利率政策透露端倪，此前領漲大市的科技股「七巨頭」及晶片股昨早段續跌，拖累以科技股為主的納指繼周二下跌1.5%後，昨早段再跌1%。

市場人士指出，隨着科技股市值被推至歷史高位，交易員與對冲基金往往減持，在Jackson Hole前審慎獲利。部分資金流入房地產、公用事業及消費必需品板塊，反映資金輪動至將能從減息受惠的股票。OpenAI行政總裁Sam Altman此前曾表示，AI行業正處於泡沫階段，投資者對AI的熱情達「瘋狂」程度，未來勢必有部分投資者面臨損失。但他同時強調，泡沫是技術發展的自然過程，正如當年科網泡沫摧毀了許多公司，卻孕育出現代互聯網，預期AI最終也將推動社會變革。

（綜合報道）

