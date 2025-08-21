明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
國際金融

淡馬錫據報擬「1拆3」 提升回報 10年股東總回報率5% 遠遜MSCI全球股指

【明報專訊】彭博社引述知情人士透露，新加坡主權基金淡馬錫控股（Temasek）考慮進行大刀闊斧的重組，可能將業務「1拆3」，改組為3個投資部門，以提升回報和效率。根據淡馬錫高層仍在討論的改組方案，淡馬錫可能拆分的3個部門，其中一個將專注管理淡馬錫在新加坡本土的重要持股，例如新加坡航空（Singapore Airlines）；另一部門將負責管理海外投資，而第3個部門將涵蓋淡馬錫的所有基金投資。相關計劃仍未確定，但在實現更高回報及精簡營運的壓力下，這些潛在改革可能為已有51年歷史的淡馬錫帶來重大改變。

截至3月底，淡馬錫的投資組合淨值達到4340億坡元（約2.6萬億港元）創新高，但其10年期股東總回報率（包含股息的複合年化回報率）僅為5%，與規模更大，但更為保守的新加坡政府投資公司（GIC）持平。淡馬錫的表現亦遜於MSCI全球股市指數，後者在截至今年3月底的10年間，實現10%的年化回報率，反映推動結構性改革的迫切。

表現與更保守GIC持平

淡馬錫行政總裁狄瀾（Dilhan Pillay）目前已採用本土、海外及基金的分類形式，計算其投資組合的價值。截至3月底，淡馬錫對新加坡本地企業的投資，佔投資組合的41%；全球直接投資佔36%，而合夥企業、基金和資產管理公司佔23%。

淡馬錫目前採用較傳統的管理模式，由不同高層分管各類資產及區域投資。知情人士向彭博社稱，倘重組方案得以推進，主要高層將可更專注於提升績效及營運效率。

消息：藉10月初F1對外解釋變化

消息稱，淡馬錫的改革方案最早可能在未來數月內公布，也可能提前實施。新任董事長張志賢將於10月9日就職。知情人士表示，10月初舉行的新加坡一級方程式大獎賽，將被視為向外界解釋這些變化的好機會。淡馬錫通常會在該場合贊助企業包廂。

根據目前討論的一些方案，淡馬錫委托給Avanda投資管理等外部管理機構的投資，將被重新整合，並可能置於星偉諾（Seviora）集團旗下。星偉諾是淡馬錫於2020年成立的全資資產管理公司，目前是淡馬錫幾家投資子公司的控股企業，管理富敦基金管理、Azalea投資管理及獅誠控股國際（SeaTown Holdings International）在內的投資企業。9月起，星偉諾將由林明亮（Gabriel Lim）領導。林明亮是新加坡資深公務員，曾任新加坡貿工部常任秘書，去年10月加入淡馬錫擔任企業策略聯席主管。

（彭博社）

[國際金融]

相關字詞﹕回報率 重組 淡馬錫 國際金融

上 / 下一篇新聞