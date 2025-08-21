淡馬錫據報擬「1拆3」 提升回報 10年股東總回報率5% 遠遜MSCI全球股指

截至3月底，淡馬錫的投資組合淨值達到4340億坡元（約2.6萬億港元）創新高，但其10年期股東總回報率（包含股息的複合年化回報率）僅為5%，與規模更大，但更為保守的新加坡政府投資公司（GIC）持平。淡馬錫的表現亦遜於MSCI全球股市指數，後者在截至今年3月底的10年間，實現10%的年化回報率，反映推動結構性改革的迫切。

表現與更保守GIC持平

淡馬錫行政總裁狄瀾（Dilhan Pillay）目前已採用本土、海外及基金的分類形式，計算其投資組合的價值。截至3月底，淡馬錫對新加坡本地企業的投資，佔投資組合的41%；全球直接投資佔36%，而合夥企業、基金和資產管理公司佔23%。

淡馬錫目前採用較傳統的管理模式，由不同高層分管各類資產及區域投資。知情人士向彭博社稱，倘重組方案得以推進，主要高層將可更專注於提升績效及營運效率。

消息：藉10月初F1對外解釋變化

消息稱，淡馬錫的改革方案最早可能在未來數月內公布，也可能提前實施。新任董事長張志賢將於10月9日就職。知情人士表示，10月初舉行的新加坡一級方程式大獎賽，將被視為向外界解釋這些變化的好機會。淡馬錫通常會在該場合贊助企業包廂。

根據目前討論的一些方案，淡馬錫委托給Avanda投資管理等外部管理機構的投資，將被重新整合，並可能置於星偉諾（Seviora）集團旗下。星偉諾是淡馬錫於2020年成立的全資資產管理公司，目前是淡馬錫幾家投資子公司的控股企業，管理富敦基金管理、Azalea投資管理及獅誠控股國際（SeaTown Holdings International）在內的投資企業。9月起，星偉諾將由林明亮（Gabriel Lim）領導。林明亮是新加坡資深公務員，曾任新加坡貿工部常任秘書，去年10月加入淡馬錫擔任企業策略聯席主管。

（彭博社）

[國際金融]