明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

置地推AI綜合設施管理平台省成本

【明報專訊】置地公司宣布，推出全港首個由人工智能驅動的綜合設施管理平台（IFMCT），集團物業管理物業營運總經理王志珊表示，新的平台已於集團旗下中環歷山大廈試行並已獲認可，料明年實現集團全部大廈均連上這個平台。她又說，該平台有助減省時間、人員費用，並達至實時監控及能源優化，若全部物業實施，每年約可省費用約900萬元。

現時置地設計的IFMCT平台，將超過20多個獨立樓宇管理系統統一整合至單一平台，並且覆蓋集團旗下位於中環的商業物業。王志珊稱，置地已經將在具49年歷史的歷山大廈試行IFMCT，現已擴展至遮打大廈及交易廣場，料於明年之前將該平台覆蓋至整個中區物業組合。她說，在過去長時間，已經按年不斷在物業科技作出投資，因此難言具體整個平台投資多少，但是初步估算，每年可以節省費用約900萬元。

集團物業管理技術服務部董事及主管楊漢忠稱，集團已在10多年前投資推動數字化，透過省電、節省營運費用、改善營運效率及提高資產壽命，取得回報。有別過往需要定期去檢查，透過新的自動化統一平台，他們實現條件式維修保養，可以做到「應做就做」，達至成本效率，甚至可以做好預測，及早發現問題並跟進。因此可對狀態良好的設備，減少不必要的檢查，產生節約。

維修保養可「應做就做」

科技全渠道數字產品經理鄧偉彤補充，IFMCT可以在統一的平台，以標示板形式監察數據變化，可以顯示工作排程、客戶服務要求等，方便跟進。

相關字詞﹕鄧偉彤 楊漢忠 王志珊 綜合設施管理平台 置地公司

上 / 下一篇新聞