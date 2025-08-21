置地推AI綜合設施管理平台省成本

現時置地設計的IFMCT平台，將超過20多個獨立樓宇管理系統統一整合至單一平台，並且覆蓋集團旗下位於中環的商業物業。王志珊稱，置地已經將在具49年歷史的歷山大廈試行IFMCT，現已擴展至遮打大廈及交易廣場，料於明年之前將該平台覆蓋至整個中區物業組合。她說，在過去長時間，已經按年不斷在物業科技作出投資，因此難言具體整個平台投資多少，但是初步估算，每年可以節省費用約900萬元。

集團物業管理技術服務部董事及主管楊漢忠稱，集團已在10多年前投資推動數字化，透過省電、節省營運費用、改善營運效率及提高資產壽命，取得回報。有別過往需要定期去檢查，透過新的自動化統一平台，他們實現條件式維修保養，可以做到「應做就做」，達至成本效率，甚至可以做好預測，及早發現問題並跟進。因此可對狀態良好的設備，減少不必要的檢查，產生節約。

維修保養可「應做就做」

科技全渠道數字產品經理鄧偉彤補充，IFMCT可以在統一的平台，以標示板形式監察數據變化，可以顯示工作排程、客戶服務要求等，方便跟進。