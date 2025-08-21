眾安銀行首錄半年淨利潤 涉4900萬

眾安銀行客户存款餘額按年增25.59%至211億元。近年眾安積極拓財富管理業務，期內非利息收入亦按年增2.72倍至1.6億元，客戶在該行持有股債、基金、加密貨幣等財富管理產品餘額，按年上升1.25倍。另外，該行成本收入比率按年改善52個百分點至67%，受惠於聚焦業務質量、提升經營效率帶動。

眾安在綫中期純利升11倍

眾安在綫上半年整體純利為6.68億元（人民幣，下同），按年增長11倍，主要由主業保險的淨溢利按年增長3.86倍至6.73億元帶動，其中整體承保溢利按年升1.23倍至6.27億元，另外期內投資收益淨額，按年亦轉錄6.68億元收益。上半年承保綜合成本率為95.6%，按年改善2.3個百分點，其中綜合賠付率按年改善6個百分點至54.7%，綜合費用率則惡化3.7個百分點至40.9%。