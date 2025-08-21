明報新聞網
經濟

大新銀行半年純利升13% 淨息差擴闊

【明報專訊】大新銀行集團（2356）公布，上半年純利按年升13.1%至15.79億元，雖然5月起港元拆息急跌，不過上半年淨息差反而擴闊0.23個百分點至2.32%，推動淨利息收入按年增長9.34%。市場預期下半年美國減息，大新銀行副主席兼行政總裁王祖興指出，利率向下雖然會對淨息差帶來壓力，不過該行續會通過調整存款和賺息資產組合，以控制息差。

大新宣派每股中期息派0.31元，按年增14.81%，母公司大新金融（0440）則按年多派26.09%至1.16元。昨中午公布業績後，大新股價午後隨即上升，曾高見9.85元創1個月新高，收報9.74元，升5.98%。大新金融更曾升逾11%見5個月高位，收報32.5元，升9.1%。

港元拆息下跌，拖累按息和以拆息計價的貸款，大新上半年貸款相關利息收入下跌18.75%至29.47億元，不過存款相關利息支出亦按年跌31.62%至22.75億元。集團首席財務總監周志良表示，該行加強中小企服務，對增加儲蓄及往來存款（CASA）相當有幫助，加上審慎管理存款成本，有助擴闊淨息差。

84%港商業地產貸款有抵押

上半年信貸減值撥值（ECL）按年上升33.84%至7.28億元，當中來自與本港物業投資相關貸款減值撥備達5.48億元，按年升4.42倍，亦較去年下半年升近七成。截至上半年末，逾期3個月的物業投資貸款總額，較去年底上升10.58%至20.58億元，減值貸款總額則下降1.79%至20.33億元。

王祖興表示，展望香港商業地產市場繼續疲弱，不過已預留足夠撥備並持有充足抵押品，認為相關風險發展續在可控範圍。截至6月底，大新在香港商業地產相關貸款總額為281.6億元，當中84%屬有抵押貸款，平均貸款對價值比率（LTV）亦低於40%。

相關字詞﹕大新金融 香港銀行股 大新銀行 香港商業地產 信貸減值 信貸質素 淨利息收入 港元拆息

