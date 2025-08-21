嘉里中期基礎純利跌三成

稱樓市已見底 隨市况回升售餘貨

談及本港樓市前景，董事及香港區總經理湯耀宗認為，地產市道已見底及回穩，自2月政府將徵收100元印花稅的物業價值提高至400萬元，且5月起HIBOR息率下降、租金回報率上升、股市回穩等，年初至今成交宗數按年升21%至12,600宗，認為目前市况回穩勢頭非常好。

他指出，發展商因應市况以貼市價開盤，差估署數據顯示價格指數亦已穩定，故認為地產市道已見底，未來隨着市况回升，嘉里會將4個項目約350個餘貨，按本身銷售策略，平衡價格及利潤率，以較佳價格售出手上單位。現時公司4個主要在售項目為緹外、海盈山4A期，朗日峰及朗天峰，亦會密切籌備海盈山4B期及日出康城第13期。

內地市場方面，集團10月計劃推出金陵華庭第二批單位，並已於8月開放展覽廳，售價將短期內確定；下半年亦會開始交付部分內地項目，如武漢、上海浦東及天津項目，未來兩年將為公司帶來穩健的收入及現金流。