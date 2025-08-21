港燃氣銷售量近無變動

中華煤氣期內在港售氣、在內地售氣的除息稅、折舊及攤銷前盈利（EBITDA）分別達到34.69億及29.88億元，按年增長5.83%及0.39%。綠色燃料在EBITDA層面更扭虧為盈賺140萬元。地產收租EBITDA則為3170萬元，按年增長58.5%。

北部都會區料投資40億

因應北部都會區發展，香港業務營運總裁鄭曉光稱，煤氣需要投資興建640萬公里管道，去供應150萬人口所需。他估計，集團所需投資約40億元。由於北部都會區分20年發展，料煤氣每年投資1億至2億元左右建網。

煤氣參與可持續航空燃料公司怡斯萊投資，首席投資總裁陳英龍表示，怡斯萊已成綠色獨角獸，適合在各地上市，但是目前未有具體計劃。但是有見香港近期市況不俗，他不排除怡斯萊來港上市。至於延伸業務所屬的「名氣家」方面，黃維義稱在完成首輪融資4500萬美元後，有助加強財政實力，並透過提升保險、家居安全及櫥櫃等銷售促進業務更快增長，此後會準備新一輪融資。

另綠色甲醇業務注入新公司後，則會優化原有內蒙古廠房及和佛山燃氣建廠，料到2027年時產能可提升至50萬噸。