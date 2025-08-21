明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

煤氣中期純利跌3%

【明報專訊】中華煤氣（0003）公布6月底止中期業績，股東應佔溢利按年下跌3%至29.64億元，若剔除借貸匯兌損益，業務核心利潤實質上升4%。每股中期息0.12元，按年持平。期內香港燃氣銷售量達149.35億兆焦耳，接近無變動，在內地售氣達185.83萬立方米，按年微跌0.23%。常務董事黃維義預期，今年香港全年氣量銷售與去年持平。隨着下半年若按趨勢氣溫下跌1.8度，他預期會帶動民用氣消費增加。

港燃氣銷售量近無變動

中華煤氣期內在港售氣、在內地售氣的除息稅、折舊及攤銷前盈利（EBITDA）分別達到34.69億及29.88億元，按年增長5.83%及0.39%。綠色燃料在EBITDA層面更扭虧為盈賺140萬元。地產收租EBITDA則為3170萬元，按年增長58.5%。

北部都會區料投資40億

因應北部都會區發展，香港業務營運總裁鄭曉光稱，煤氣需要投資興建640萬公里管道，去供應150萬人口所需。他估計，集團所需投資約40億元。由於北部都會區分20年發展，料煤氣每年投資1億至2億元左右建網。

煤氣參與可持續航空燃料公司怡斯萊投資，首席投資總裁陳英龍表示，怡斯萊已成綠色獨角獸，適合在各地上市，但是目前未有具體計劃。但是有見香港近期市況不俗，他不排除怡斯萊來港上市。至於延伸業務所屬的「名氣家」方面，黃維義稱在完成首輪融資4500萬美元後，有助加強財政實力，並透過提升保險、家居安全及櫥櫃等銷售促進業務更快增長，此後會準備新一輪融資。

另綠色甲醇業務注入新公司後，則會優化原有內蒙古廠房及和佛山燃氣建廠，料到2027年時產能可提升至50萬噸。

相關字詞﹕名氣家 陳英龍 怡斯萊 黃維義 中華煤氣

上 / 下一篇新聞

泡泡瑪特王寧：今年收入300億很輕鬆 原料200億 稱本周發布Mini LABUBU
泡泡瑪特王寧：今年收入300億很輕鬆 原料200億 稱本周發布Mini LABUBU
百度次季經調整純利跌35% 勝預期
百度次季經調整純利跌35% 勝預期
恒指升43點 終止4連跌
恒指升43點 終止4連跌
佳鑫香港哈薩克雙重上市 入場費4412元
佳鑫香港哈薩克雙重上市 入場費4412元
永利澳門上半年純利挫86% 派息增1.5倍
永利澳門上半年純利挫86% 派息增1.5倍
恒地基礎盈利挫44% 中期息維持0.5元 借貸比率21%不變 股東貸款增至739億
恒地基礎盈利挫44% 中期息維持0.5元 借貸比率21%不變 股東貸款增至739億
嘉里中期基礎純利跌三成
嘉里中期基礎純利跌三成
大新銀行半年純利升13% 淨息差擴闊
大新銀行半年純利升13% 淨息差擴闊
老鋪黃金半年多賺2.8倍 中期息9.59元
老鋪黃金半年多賺2.8倍 中期息9.59元
眾安銀行首錄半年淨利潤 涉4900萬
眾安銀行首錄半年淨利潤 涉4900萬
置地推AI綜合設施管理平台省成本
置地推AI綜合設施管理平台省成本
淡馬錫據報擬「1拆3」 提升回報 10年股東總回報率5% 遠遜MSCI全球股指
淡馬錫據報擬「1拆3」 提升回報 10年股東總回報率5% 遠遜MSCI全球股指
特朗普再任總統後 買債690宗 涉8億
特朗普再任總統後 買債690宗 涉8億
日本上月出口跌2.6% 4年最大跌幅
日本上月出口跌2.6% 4年最大跌幅
楊智佳：納斯達克100考驗支持位
楊智佳：納斯達克100考驗支持位
南商港元定存7日年利率6.8厘
南商港元定存7日年利率6.8厘
富邦澳元定存1個月年利率5.38厘
富邦澳元定存1個月年利率5.38厘
技術取勝：現代牧業準備破旗向上
技術取勝：現代牧業準備破旗向上
傳惠康等裁員 屈臣氏即派定心丸
傳惠康等裁員 屈臣氏即派定心丸
徐風：泡泡瑪特新IP潛力大 消除投資者憂慮
徐風：泡泡瑪特新IP潛力大 消除投資者憂慮
周顯：經濟放緩 銀行只想趕走窮客
周顯：經濟放緩 銀行只想趕走窮客
湯文亮：美補貼換股權 嚇怕企業家
湯文亮：美補貼換股權 嚇怕企業家
麥長青446萬沽環海．東岸1房 10年前「呼吸Plan」買樓贈妻 今連使費料微蝕離場
麥長青446萬沽環海．東岸1房 10年前「呼吸Plan」買樓贈妻 今連使費料微蝕離場
寶雲匯本月4成交 已追平去年全年
寶雲匯本月4成交 已追平去年全年
海德園周六起開示範單位 料短期開價
海德園周六起開示範單位 料短期開價
鋑聯控股盈轉虧 半年蝕3334萬
鋑聯控股盈轉虧 半年蝕3334萬
內地生2.2萬租翰林峰開放式戶 呎租逼百元
內地生2.2萬租翰林峰開放式戶 呎租逼百元
鄧普頓卓兆源：人口增租金漲等利好 續揸港地產股
鄧普頓卓兆源：人口增租金漲等利好 續揸港地產股
選內房股重派息
選內房股重派息