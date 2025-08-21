恒地基礎盈利挫44% 中期息維持0.5元 借貸比率21%不變 股東貸款增至739億

截至6月底，集團未入帳之自佔本港物業合約銷售總額約為104.24億元，當中約77.56億元預計可隨物業落成並交付買家而於今年下半年入帳，而淨借貸為674.15億元，對比去年12月底為679.89億元，借貸比率維持21.1%。此外，集團另有股東貸款739億元，較去年底增約77億元。

港賣樓下半年入帳逾77億

期內收入跌18.79%至95.52億元。本港物業發展應佔營業額跌22%至38.12億元，其應佔稅前盈利急跌近80%至3.1億元，主要由於去年同期因政府收回新發展區若干土地而帶來約10.55億元應佔稅前收益所致。內地市場方面，由於已預售之住宅物業於期內竣工交付較去年同期為少，因此期內入帳之應佔內地物業發展營業額跌7.7%至21.77億元人民幣，應佔稅前虧損大增3倍至1億元人民幣。

新界土儲4190萬方呎 港發展商最多

以自佔樓面面積計算，恒地在港擁有土地儲備約2290萬方呎，而至6月底集團所持有的新界土地儲備約4190萬方呎，繼續為本港擁有最多新界土地之發展商，其中元朗區及北區分別佔2580萬及1210萬平方呎。集團稱，經過多年從不同途徑補充在本港之土地儲備，已取得充裕之土地資源，足供未來數年發展之用。

下半年擬港推售9個項目

銷售方面，繼啟德「維港‧灣畔」第1期開售後，集團計劃下半年在本港再推售9個發展項目，連同尚餘存貨，在本港預計有約5600個自佔住宅單位或約266萬平方呎自佔住宅樓面面積於下半年可供銷售。

