永利澳門上半年純利挫86% 派息增1.5倍

非博彩收入跌逾一成半

期內該集團出現淨流動負債53.84億元，由正數轉負數。整體負債淨額仍達139.69億元。至於資本負債比率方面，期內達到151.2%，按年增加2.3個百分點。集團6月底持有現金及現金等價物約為115.8億元，考慮到財務及流動性狀况後，預計將能夠於所有未償還可轉換債券到期時履行其贖回義務。

按業務劃分，受到貴賓賭枱收益佔轉碼數百分比及中場賭枱收益下降影響，該集團的娛樂場業務的收益達到113.9億元，按年減少5.79%，佔整體收益83.56%。包括酒店、餐飲、零售等非博彩業務，則由於在期內受到平均每日房租、餐飲平均帳單金額及零售銷售額下降的影響，收益合共只有22.4億元，按年減少15.3%，佔整體收益16.44%。若按物業項目劃分，永利皇宮及永利澳門的EBITDA分別達到21.96億元及12.71億元，分別按年減少19.53%及21.72%。