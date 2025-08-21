明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

永利澳門上半年純利挫86% 派息增1.5倍

【明報專訊】永利澳門（1128）公布6月底止中期業績，期內受到淨匯兌差額近3.48億元，以及衍生工具公允值減少1.77億元等因素影響，因此股東應佔溢利按年大減85.5%，只賺2.3億元。每股中期息0.185元，按年大增1.47倍。期內經調整EBITDA（除息稅、折舊及攤銷前盈利）為34.67億元，按年減少20.35%。

非博彩收入跌逾一成半

期內該集團出現淨流動負債53.84億元，由正數轉負數。整體負債淨額仍達139.69億元。至於資本負債比率方面，期內達到151.2%，按年增加2.3個百分點。集團6月底持有現金及現金等價物約為115.8億元，考慮到財務及流動性狀况後，預計將能夠於所有未償還可轉換債券到期時履行其贖回義務。

按業務劃分，受到貴賓賭枱收益佔轉碼數百分比及中場賭枱收益下降影響，該集團的娛樂場業務的收益達到113.9億元，按年減少5.79%，佔整體收益83.56%。包括酒店、餐飲、零售等非博彩業務，則由於在期內受到平均每日房租、餐飲平均帳單金額及零售銷售額下降的影響，收益合共只有22.4億元，按年減少15.3%，佔整體收益16.44%。若按物業項目劃分，永利皇宮及永利澳門的EBITDA分別達到21.96億元及12.71億元，分別按年減少19.53%及21.72%。

相關字詞﹕永利皇宮 永利澳門

上 / 下一篇新聞