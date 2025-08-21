明報新聞網
經濟

佳鑫香港哈薩克雙重上市 入場費4412元

【明報專訊】江西銅業（0358）持股逾三成（上市後）的哈薩克斯坦鎢礦公司佳鑫國際資源（3858）昨日起至25日招股，發行1.1億股，其中10%在本港公開發售（見表）。招股價10.92元，集資約12億元。每手400股，一手入場費4412.06元。預期28日掛牌，中金（3908）為獨家保薦人。佳鑫國際採機制B發行，不設回撥，發行人可酌情重新分配549萬股至公開發售，令公開發售部分約佔發售股份15%。

佳鑫國際將尋求在聯交所及哈薩克斯坦阿斯塔納國際交易所（AIX）雙重主要上市，該股亦是唯一一隻在香港及哈薩克斯坦雙重上市的股份。國際配售部分包括在AIX發售131.76萬股股份，佔全球發售股份總數約1.2%。佳鑫國際是次引入包括中國信達（1359）全資附屬公司信達、魯銀及廣發基金在內的7名基石投資者，合共認購5490.44萬股，佔發售股份五成。

Nvidia供貨商勝宏申港上市

另外，A股企業、人工智能及高性能計算PCB（印製電路板）供應商勝宏科技（深：300476）昨遞表申來港上市，摩根大通、中信建投及廣發證券為聯席保薦人。資料顯示，今年第一季公司與Nvidia（英偉達）（美：NVDA）訂單綁定率超過70%，佔英偉達數據中心PCB全球份額約50%。受惠於AI熱潮，年初至今該股股價已累升逾4倍。截至昨日收市，勝宏科技市值1936.74億元人民幣（約2110億港元），為PCB研發及銷售領域龍頭企業。

A+H新股天岳先進（2631）昨首日掛牌，一度較招股價42.8元升12.6%至48.2元。其後升幅收窄，收報45.54元，升6.4%。雙登股份（6960）今日截止招股，截至昨晚10時孖展超購2311倍，涉資1964億元。

明報記者 邱潤青

相關字詞﹕英偉達 A+H股 天岳先進 江西銅業 佳鑫國際 新股上市

