恒指升43點 終止4連跌

北水淨流出147億

隔晚美股個別發展，昨恒指低開過百點後一度跌234點見24,887點，午後A股強勢，港股尾段亦倒升收市，全日升43點或0.17%，國指則升7點或0.08%，收報9013點；科指跌不足1點，收報5541點。北水趁升市沽貨，全日北水淨沽146.8億元，終止連續4日流入，盈富（2800）、恒生中國企業（2828）及南方恒生科技（3033）分別被北水淨沽103.22億元、57.27億元及27.12億元，騰訊（0700）及泡泡瑪特則被淨入9.69億元及3.44億元。

大市暫缺方向，資金追逐績優股，半年多賺五成三的舜宇股價急升9.7%，是升幅最大藍籌，港交所（0388）季度收入、盈利同創新高，午後亦跑贏大市升1.7%，泡泡瑪特半年多賺近4倍，加上管理層言論助力，股價升12.5%至316元創新高，成交金額115億元，為全日成交額最大的個股，半年多賺2.86倍的老鋪黃金亦升8.8%。

資金追績優股 舜宇升近一成

科技股普跌，騰訊、阿里巴巴（9988）、京東（9618）偏軟，上季經調整純利升七成半的小米（1810）靠穩，快手（1024）跌2.8%；翰森製藥（3692）趁高位抽水，股價跌7.4%兼跌穿配股價，為跌幅最大藍籌，石藥集團（1093）跌2.7%。

分析：下周期指結算 好友或發力

資深股評人郭思治表示，大市昨試穿10天及20天線和25,000點後無追沽壓力，最後更倒升收市，反映資金未肯離場，似是欲跌還休、升勢有餘未盡格局，他提醒下周便是期指結算，淡友試低位不果後不排除到好友發力。