經濟

恒指升43點 終止4連跌

【明報專訊】美聯儲局主席鮑威爾發言前市場觀望氣氛濃厚，大市繼續缺乏方向，惟港股四連跌後見喘穩，昨早段曾隨亞股向下兼試穿二萬五關後見支持，午後乘A股發力再上，港股喘定略見回升，收市倒升43點，報25,165點。大市全日成交增至逾2852億元，資金追逐業績股，泡泡瑪特（9992）季績勝預期，加上管理層前瞻樂觀（見另文），全日逾百億超大成交急漲逾12%，另一新消費股老鋪黃金（6181）績優亦升9%，舜宇（2382）績後升近一成。

北水淨流出147億

隔晚美股個別發展，昨恒指低開過百點後一度跌234點見24,887點，午後A股強勢，港股尾段亦倒升收市，全日升43點或0.17%，國指則升7點或0.08%，收報9013點；科指跌不足1點，收報5541點。北水趁升市沽貨，全日北水淨沽146.8億元，終止連續4日流入，盈富（2800）、恒生中國企業（2828）及南方恒生科技（3033）分別被北水淨沽103.22億元、57.27億元及27.12億元，騰訊（0700）及泡泡瑪特則被淨入9.69億元及3.44億元。

大市暫缺方向，資金追逐績優股，半年多賺五成三的舜宇股價急升9.7%，是升幅最大藍籌，港交所（0388）季度收入、盈利同創新高，午後亦跑贏大市升1.7%，泡泡瑪特半年多賺近4倍，加上管理層言論助力，股價升12.5%至316元創新高，成交金額115億元，為全日成交額最大的個股，半年多賺2.86倍的老鋪黃金亦升8.8%。

資金追績優股 舜宇升近一成

科技股普跌，騰訊、阿里巴巴（9988）、京東（9618）偏軟，上季經調整純利升七成半的小米（1810）靠穩，快手（1024）跌2.8%；翰森製藥（3692）趁高位抽水，股價跌7.4%兼跌穿配股價，為跌幅最大藍籌，石藥集團（1093）跌2.7%。

分析：下周期指結算 好友或發力

資深股評人郭思治表示，大市昨試穿10天及20天線和25,000點後無追沽壓力，最後更倒升收市，反映資金未肯離場，似是欲跌還休、升勢有餘未盡格局，他提醒下周便是期指結算，淡友試低位不果後不排除到好友發力。

泡泡瑪特王寧：今年收入300億很輕鬆 原料200億 稱本周發布Mini LABUBU
百度次季經調整純利跌35% 勝預期
佳鑫香港哈薩克雙重上市 入場費4412元
永利澳門上半年純利挫86% 派息增1.5倍
恒地基礎盈利挫44% 中期息維持0.5元 借貸比率21%不變 股東貸款增至739億
煤氣中期純利跌3%
嘉里中期基礎純利跌三成
大新銀行半年純利升13% 淨息差擴闊
老鋪黃金半年多賺2.8倍 中期息9.59元
眾安銀行首錄半年淨利潤 涉4900萬
置地推AI綜合設施管理平台省成本
淡馬錫據報擬「1拆3」 提升回報 10年股東總回報率5% 遠遜MSCI全球股指
特朗普再任總統後 買債690宗 涉8億
日本上月出口跌2.6% 4年最大跌幅
楊智佳：納斯達克100考驗支持位
南商港元定存7日年利率6.8厘
富邦澳元定存1個月年利率5.38厘
技術取勝：現代牧業準備破旗向上
傳惠康等裁員 屈臣氏即派定心丸
徐風：泡泡瑪特新IP潛力大 消除投資者憂慮
周顯：經濟放緩 銀行只想趕走窮客
湯文亮：美補貼換股權 嚇怕企業家
麥長青446萬沽環海．東岸1房 10年前「呼吸Plan」買樓贈妻 今連使費料微蝕離場
寶雲匯本月4成交 已追平去年全年
海德園周六起開示範單位 料短期開價
鋑聯控股盈轉虧 半年蝕3334萬
內地生2.2萬租翰林峰開放式戶 呎租逼百元
鄧普頓卓兆源：人口增租金漲等利好 續揸港地產股
選內房股重派息