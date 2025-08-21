百度次季經調整純利跌35% 勝預期

績前港股百度收跌0.7%，而百度美股（美：BIDU）開市早段偏軟，跌逾1%，較本港昨收市價低約2%。

次季百度核心營收按年減少2%至263億元，愛奇藝收入66億元，減11%。值得留意的是，截至今年6月底，百度自由現金流轉為負47億元，主因AI業務投資加大。此外，季內百度搜索加速推進AI轉型，傳統的超鏈接搜索結果逐漸被結構化、智能化和多模態優先的AI回答所取代；7月，移動搜索結果頁中AI生成內容的佔比從4月的35%升至64%。百度董事長李彥宏透露，公司次季已開始謹慎且小規模的AI業務變現測試，早期結果令人滿意，不過仍有較大進步空間，尚未達到大規模變現階段。

AI推動 核心非在線營收首破百億

不過，次季百度「現金牛」在線營銷業務收入按年挫15%至162億元。被問及有關分部收入及利潤率預期時，何海建則稱，因為AI搜索變現仍處非常早期階段、未形成規模，公司的相關收入和利潤率短期內面臨較大壓力，預計今年第三季相關財務表現將特別具有挑戰。不過他也指出，公司將提高資源利用效率，並非常謹慎地管理投資步伐，以避免未來利潤率過於波動。預計在今年底前左右時間，公司將可提供有關在線營銷業務的較長期明確展望。

此前有指百度最快將在8月底推出文心大模型最新版推理模型。對此李彥宏透露，公司正研發下一代旗艦版本的大模型，相關產品在多項核心能力上都將有重大提升，會在準備就緒後盡快發布。

談及非在線營銷分部下的雲業務時，李彥宏稱，次季百度智能雲業務收入按年增27%，Non-GAAP經營利潤實現按年增長。至於同一分部下的自動駕駛業務蘿蔔快跑，百度指次季相關全球出行服務次數逾220萬，按年增148%；截至8月，累計全球出行服務次數逾1400萬；服務覆蓋全球16座城市。