泡泡瑪特王寧：今年收入300億很輕鬆 原料200億 稱本周發布Mini LABUBU

明報記者 邱潤青

王寧表示，Mini版LABUBU或可以掛在手機上，適用於更加多元化的場景。LABUBU作為世界級IP（知識產權），價值挖掘才剛剛開始，但集團對產品開發會保持相對克制，不會過度消耗IP。他續稱，泡泡瑪特不會激進開店，預計今年內地門店淨增長將不超過10間，冀盡量不增加門店數量，而是將現有的每間門店做好。他並希望市場在關注業績數據之外，更關注集團增長健康度指標。

股價昨飈13%創歷史新高

「LABUBU系」紅遍全球，泡泡瑪特業績水漲船高，績後普遍獲大行唱好，摩根士丹利維持目標價365元，指泡泡瑪特具有平衡的IP組合，業績增長主要受IP和產品驅動，而非過度依賴市場行銷或渠道擴展，並認為其高營業利潤率將成為新常態，隨海外市場營運槓桿效應顯現，盈利能力有望進一步提升，維持「增持」評級。

摩根大通報告指出，經歷今年第二季度的產能瓶頸後，公司管理層表示7月的產量較6月翻倍，並預期8月將有進一步顯著改善，相信對今年下半年業績增長非常有利。該行並認為泡泡瑪特有機會獲得納入恒生指數，仍是中國消費領域首選股。維持「增持」評級，目標價維持340元。中信里昂報告指出，泡泡瑪特8月舉辦北京國際潮流玩具展（PTS），展示集團致力於建立兼容的IP平台。此外市場對星星人、Crybaby以及KeyA等集團旗下新興IP的需求強勁。該行上調該股目標價至318元，維持「跑贏大市」評級。

摩通：有機會入恒指

野村則表示，儘管泡泡瑪特今年上半年業績强勁，但利好因素已大部分反映在股價上。該行指該股股價的更重要驅動因素包括今年下半年產品管線、產品品類擴充及海外增長策略。維持目標價330元及「買入」評級。