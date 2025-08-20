蘋果4款iPhone 17 全印度生產

近月印度iPhone出口額大升

近期印度的iPhone出口額大幅攀升。自4月起的4個月內，印度就出口了價值75億美元（以出廠價計）的iPhone，勢必超越上一財年全年的170億美元iPhone出口額。

為減輕關稅的影響，蘋果將銷售美國市場的絕大部分iPhone生產，從中國轉移印度，並在印度增設iPhone工廠，這包括塔塔（Tata）集團位於泰米爾納德邦霍蘇爾（Hosur）的工廠，以及鴻海位於班加羅爾（Bengaluru）機場附近的生產中心，兩者近期均已投產。知情人士稱，在未來兩年內，塔塔集團旗下工廠將承擔印度多達一半的iPhone產量。

塔塔工廠承擔一半產量

特朗普雖對印度加徵50%關稅，但iPhone等電子產品迄今仍獲關稅豁免，不過這些產品仍可能受到美國向個別國家徵收的關稅影響。蘋果須應對特朗普政府不斷變化的關稅政策，但從長遠來看，蘋果仍決心將大量生產業務從中國轉移。據稱，蘋果亦打算在印度生產新款廉價機型iPhone 17e，該機型將於明年初接替iPhone 16e。蘋果已開始討論iPhone 18在印度的生產方案。

蘋果早於2017年在印度試產iPhone SE機型。至2021年，蘋果供應商利用印度政府提供的國家補貼擴大生產。塔塔集團於2023年收購緯創的廠房後，成為唯一的印度本土iPhone組裝商，並持有和碩位於金奈（Chennai）郊外工廠的控股權。

（彭博社）

[國際金融]