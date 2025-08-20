明報新聞網
經濟
國際金融

華府擬入股英特爾一成 《晶片法案》補貼或換股權 涉逾百億美元

【明報專訊】特朗普政府擬入股晶片製造商英特爾（Intel）（美：INTC）的消息有新進展。彭博社引述白宮官員及知情人士透露，特朗普政府正討論購入陷入困境的英特爾約10%股份，可能使美國政府成為英特爾最大股東。消息稱，美國政府正考慮對英特爾進行的潛在投資，涉及將英特爾根據美國《晶片法案》獲得的部分或全部補貼，轉換為股權。

同時，英特爾亦吸引到軟銀集團（日：9984）的投資，後者周一宣布計劃以每股23美元的價格，購入英特爾價值20億美元的股份，略低於英特爾周一的23.66美元收市價。這筆投資相當於購入英特爾約8700萬股，使其擁有英特爾約2%股權，令軟銀成為英特爾第六大股東。在美國政府出手挽救之際，又迎來科技巨頭的投資，投資者似乎視此為軟銀對英特爾的信任票，推動英特爾昨早段股價急升8%至25.67美元。美股三大指數早段個別發展。

軟銀購英特爾20億美元股份

軟銀去年12月承諾，4年內將為美國項目投資1000億美元，以爭取與特朗普政府建立良好關係。行業分析師指出，額外的投資對英特爾有利，但該公司若要重回正軌，需為其晶片設計及製造業務爭取客戶。英特爾在7月底曾表示，正尋求客戶的大規模訂單，以推進新一代AI晶片的生產，倘無法贏得大客戶，可能會放棄先進製造業務。

英特爾前景未明之際，美國總統特朗普本月初曾公開呼籲罷免英特爾行政總裁陳立武，指其與中國企業的關係「存在嚴重利益衝突」。《華爾街日報》消息稱，陳立武上周一（11日）赴白宮，與特朗普討論了政府入股英特爾的構想，而特朗普亦對陳立武改觀。消息稱，美國政府對英特爾的潛在投資，涉及將《晶片法案》對英特爾的補貼，轉換為股權。美國政府尚未確定對英特爾的潛在股權投資的結構和條款。

白宮發言人拒評論談判細節

根據《晶片法案》，英特爾可望獲得總值109億美元的補貼，用於商業和軍事生產。相關補貼將隨英特爾實現一些發展目標後分期發放。以英特爾目前市值計算，10%股份價值約105億美元，大致相當於補助金額。白宮發言人德賽（Kush Desai）拒就談判細節發表評論，僅表示在政府正式宣布前，任何協議都並非正式。

當前的重大問題，是美國政府入股能否重振英特爾的業務。英特爾近年銷售停滯，且持續虧損，難以重拾技術優勢。彭博社指出，特朗普政府尤其關注英特爾在俄亥俄州的建廠計劃。俄亥俄州是美國副總統萬斯的家鄉。英特爾曾承諾將該廠打造成全球最大的晶片廠，惟該計劃一再延遲。

彭博社指出，特朗普政府推動收購英特爾股權的計劃，符合白宮近期在重要領域採取更積極的策略，例如美國國防部上月宣布，將以4億美元購入美國稀土生產商MP Materials優先股，使國防部成為該公司最大股東。

除入股英特爾之外，有白宮官員還提出政府可能將《晶片法案》對其他晶片商的補貼，變為政府入股的計劃。暫未知這構想是否在政府內部廣受支持。拜登政府2022年通過的《晶片法案》，其中390億美元用於資助在美國建立半導體生產設施的企業。彭博社稱，以《晶片法案》的資金入股英特爾，意味這家晶片製造商獲得的政府資金不一定比預期多，但時間上可能更快。

截至今年1月，英特爾收到22億美元的獎勵，尚未清楚這22億美元會否包含在股權購買。外界暫未知特朗普自今年1月底上台以來，英特爾是否收到額外的補助。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕特朗普 軟銀集團 入股 英特爾（Intel） 國際金融

