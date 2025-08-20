滴滴美團巴西爆外賣大戰 互提訴訟

99Food控Keeta商標侵權

滴滴於當地時間周一（18日）起訴Keeta，法庭文件顯示，99Food指Keeta使用與其外賣程式相似的顏色、圖形和字體。Keeta則指，母公司美團已使用相關標誌和配色超過14年，而Keeta也已使用了3年。

另邊廂，上周四（14日）巴西傳媒曾報道，Keeta對99Food提告，指後者與商戶簽訂「二選一」排他協議禁商戶與Keeta合作。Keeta稱這些條款的特定設計旨在阻止Keeta進入巴西市場，從而限制競爭並減少創新。

巴西《聖保羅頁報》（Folha de S.Paulo）報道，滴滴99Food已接觸逾當地100家餐飲連鎖商戶，提供至少9億雷亞爾（約12.9億港元）的預付款換取「二選一」排他協議，相關條款主要針對Keeta，惟不限制商戶與當地外賣巨頭iFood的合作。

騰訊（0700）大股東Prosus旗下的iFood是巴西外賣市場的主導者，市佔率達約80%。

滴滴於今年6月重啟99Food業務；美團Keeta則是在今年5月宣布將在數月內進入巴西，目前尚在籌備階段。