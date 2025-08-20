陳茂波：港設LME交割倉便利內企交易

陳茂波說，在港設立LME交割倉還可以吸引各方利用香港多元化和高質量的第三方服務，如海運保險和仲裁服務等。GKE首席執行官李晶表示，倉庫自7月15日開業，很快已經完全爆滿，他們希望在港府幫助下找更多倉庫空間。現時的倉庫主要承載銅、鋁、鎳及鋅為主。雖然新加坡的交割倉運作成本較便宜，但香港交割倉則有助用家在時間上優化。

不足一周已爆滿 多經水路入倉

華潤物流總經理吳桉指出，現有交割倉庫不足一星期已爆滿，當中客戶大部分經水路入倉，少數使用陸路運輸，用家涵蓋中資及國際營運商。該公司目前正於潤發碼頭規劃新一期擴容，將盡快向政府部門提交圖則，初步規劃在現有1萬平方呎交割倉之外，新增3萬平方呎，料落實後約需時一年建成。

用家之一的江西銅業（深圳)國際投資董事長鄧力表示，他們會使用華潤物流-GKE倉庫，主要存放電解銅，有色金屬為輔。雖然香港庫容不足令營運成本上漲，但是他的客戶地近華南，因此在成本操作上可予接受。他又看好人工智能應用增加，刺激電力及相關設備需求，從而帶動銅的需求。