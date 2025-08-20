港匯走強曾破7.8關 H按返3.5厘封頂息

1個月拆息突破2.5厘

短期拆息繼續全線走強，隔夜拆息上升93點子至2.8939厘，創5月6日以來高位，5個交易日累升273點子。中長息升勢亦加快，3個月拆息升39點子至2.5749厘，12個月拆息亦升17點子至2.9339厘。續有銀行上調定期利率，富邦上調50萬元以上3個月定存利率0.2厘至1.5厘，建行亞洲亦將100萬元以上新資金同年期定存利率，上調0.2厘至1.6厘。

交易員稱，近月港股通交投熾熱，推升港元需求，「平時客戶經我們做港股通規模一般幾億元，但前兩日就有近70多億元」，亦加上部分套利交易拆倉帶動下，港元短期強勢不改，港元拆息無可避免仍會上升，1個月拆息料將重返3厘多水平。

以貸款金額500萬元，供款期30年計算，昨日按揭需供款22,452元，較7月同日多4,381元或24.24%。中原按揭董事總經理王美鳳認為，今年股市做好釋出財富效應，買樓收租回報高於銀行定存，資金流入樓市增多，加上近月用家轉租為買及投資需求俱增，亦有高才客戶置業需求，目前對樓市利好因素仍較多。她稱今年息率仍處下行走勢，年內按息或再次回落，預期息率正常化對樓市影響不大，不會影響樓市復蘇步伐。