經濟

北水散貨 東方甄選高位暴瀉36% 港股四連跌 翰森據報配股抽水40億

【明報專訊】市場靜候美國聯儲局主席鮑威爾周五的央行年會演說會否透露準備減息，加上內地股市從高位回吐，港股四連跌，恒生指數波幅收窄至不足200點，業績主導個別股份表現。雖然內地資金重新加快流入，但北水近日熱炒愛股之一東方甄選（1797），昨股價抽高並創近兩年半新高後，突「散水」洗倉式由高位暴瀉逾三成半。另收市後當炒藥股翰森製藥（3692）據報趁高配股「抽水」近40億元。

恒指早段反覆靠穩，中午曾升近100點。但午後內地A股轉跌，指數升幅亦迅速蒸發，一度倒跌近百點，收市跌幅收窄至53點，報25,122點，與國企指數同創一周低位，連跌4個交易日。國指收報9006點，跌27點；科指跌37點，報5542點。大市成交減逾一成至2782億元，當中北水買賣跌7%至近845億元，但佔港股整體交投比例升至30.37%，是近1個月最高。

北水佔港股成交升至30%

北水連續第4日淨流入，昨金額回升至185.73億元，淨買入首三位都是指數ETF，包括盈富基金（2800）、恒生國企指數ETF（2828）及南方科指ETF（3033）。淨賣出最多是近日北水熱炒股東方甄選，涉5.1億元。該股份昨天走勢猶如過山車，早段曾升23.8%見53.7元，但下午近3時起出現洗倉式急挫，一度由高位狂瀉逾36%，並觸發市調機制，收市跌20.9%報34.32元，成交高達93億元。

歌禮製藥配股 股價挫15%

網上傳聞東方甄選佣金比例長期逾30%，將受內地限制高佣金的新規影響。同時又傳母公司新東方（9901）首席執行官周成剛涉侵佔公司利益被立案調查，但新東方股價只跌2.2%。集團創辦人俞敏洪其後澄清純屬謠言，公司已報警處理。東方甄選近期是北水新寵之一，連同昨日過去一個月有5個交易日躋身港股通十大活躍成交榜，累積增持4100萬股，北水持股比例已升至逾30.4%。

其他科科股個別發展，騰訊（0700）升近1%，小米（1810）、舜宇（2382）公布業績前都跌約1%。部分醫藥股亦有沽壓，歌禮製藥（1672）折讓一成配股，大股東趁機減持，股價急挫15%。中生製藥（1177）創新藥業務令市場失望，股價跌逾6.5%，是表現最差藍籌。另翰森製藥公布半年業績後獲大行調高目標價，股價炒高逾4.7%，曾逼近40元創近4年半高位，但收市後隨即「抽水」。彭博引述銷售文件顯示，該公司擬配售1.08億股，每股介乎36.3元至36.88元，較昨天收市折讓5%至6.5%，集資最多39.8億元。

天風國際李偉傑認為，市場關注外賣平台等重要科技股業績和管理層展望，觀察「反內捲」政策效果，而且拆息上升都不利投資氣氛，短期恒指或在24,800點至25,500點上落。

明報記者

