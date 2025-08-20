北水散貨 東方甄選高位暴瀉36% 港股四連跌 翰森據報配股抽水40億

恒指早段反覆靠穩，中午曾升近100點。但午後內地A股轉跌，指數升幅亦迅速蒸發，一度倒跌近百點，收市跌幅收窄至53點，報25,122點，與國企指數同創一周低位，連跌4個交易日。國指收報9006點，跌27點；科指跌37點，報5542點。大市成交減逾一成至2782億元，當中北水買賣跌7%至近845億元，但佔港股整體交投比例升至30.37%，是近1個月最高。

北水佔港股成交升至30%

北水連續第4日淨流入，昨金額回升至185.73億元，淨買入首三位都是指數ETF，包括盈富基金（2800）、恒生國企指數ETF（2828）及南方科指ETF（3033）。淨賣出最多是近日北水熱炒股東方甄選，涉5.1億元。該股份昨天走勢猶如過山車，早段曾升23.8%見53.7元，但下午近3時起出現洗倉式急挫，一度由高位狂瀉逾36%，並觸發市調機制，收市跌20.9%報34.32元，成交高達93億元。

歌禮製藥配股 股價挫15%

網上傳聞東方甄選佣金比例長期逾30%，將受內地限制高佣金的新規影響。同時又傳母公司新東方（9901）首席執行官周成剛涉侵佔公司利益被立案調查，但新東方股價只跌2.2%。集團創辦人俞敏洪其後澄清純屬謠言，公司已報警處理。東方甄選近期是北水新寵之一，連同昨日過去一個月有5個交易日躋身港股通十大活躍成交榜，累積增持4100萬股，北水持股比例已升至逾30.4%。

其他科科股個別發展，騰訊（0700）升近1%，小米（1810）、舜宇（2382）公布業績前都跌約1%。部分醫藥股亦有沽壓，歌禮製藥（1672）折讓一成配股，大股東趁機減持，股價急挫15%。中生製藥（1177）創新藥業務令市場失望，股價跌逾6.5%，是表現最差藍籌。另翰森製藥公布半年業績後獲大行調高目標價，股價炒高逾4.7%，曾逼近40元創近4年半高位，但收市後隨即「抽水」。彭博引述銷售文件顯示，該公司擬配售1.08億股，每股介乎36.3元至36.88元，較昨天收市折讓5%至6.5%，集資最多39.8億元。

天風國際李偉傑認為，市場關注外賣平台等重要科技股業績和管理層展望，觀察「反內捲」政策效果，而且拆息上升都不利投資氣氛，短期恒指或在24,800點至25,500點上落。

明報記者