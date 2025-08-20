立訊精密申港上市 A股市值3000億

早前路透社報道，立訊精密擬在港集資20億至30億美元（約156億至234億港元）。今年首季公司收入按年升17.9%至617.88億元人民幣，利潤33.77億元人民幣，升31.3%。A股科創板上市的AI基礎設施軟件提供商星環科技（滬：688031）同日入表，海通國際為獨家保薦人。值得注意的是，騰訊（0700）旗下公司林芝利創曾參與公司C輪融資。

另有彭博社引述消息報道，Shein已考慮將其註冊地由新加坡遷回中國，冀說服當局批准香港上市計劃。知情人士表示，Shein已就在中國設立母公司事宜諮詢律師，惟討論尚處初步階段。

A+H新股天岳先進（2631）今日上市，輝立暗盤收報48.14元，升12.5%，不計手續費每手100股帳面賺534元。

另外，路透社引述消息指出，百度（9988）旗下愛奇藝（美：IQ）已聘請美銀、中金和摩根大通安排來港第二上市事宜，擬籌資2億至3億美元（約15.6億至23.4億港元），並計劃在第三季提交上市申請。

明報記者 邱潤青