經濟

潤啤多賺23%增派息 總裁：續高端化

【明報專訊】啤酒龍頭華潤啤酒（0291）公布，上半年純利按年增23%至57.9億元（人民幣，下同），每股基本盈利為1.78元，中期息按年增24.4%至每股0.464元。公司執董兼總裁趙春武表示，在「十四五」收官之年，已為「十五五」作出戰略分析，會保留「決勝高端」的戰略，堅持增長等，認為高端酒天花板仍然很高，即使華潤雪花啤酒已高速發展逾30年，市場仍在增容，而高端及次高端酒等仍在高速成長，故華潤將會毫不動搖去做高端化。

公司表示，在新消費渠道方面，已與阿里巴巴（9988）、美團（3690）閃購、京東（9618）、餓了麼、歪馬送酒等平台達成戰略合作，令上半年在線業務和即時零售業務整體商品交易總額（GMV）分別按年增長近四成和五成等。

稱禁酒令影響沒想像大

趙春武指出，這些渠道提供了大數據，有助公司應對消費者的個性化、差距化、多元化等去發展小眾產品，現時消費者願意為個性化「買單」，將是重要機會及趨勢，此發展亦與高端化不相矛盾。

潤啤上半年啤酒業務繼續推動增長，綜合營業額按年增0.8%至239.42億元，當中啤酒業務按年增2.5%至240.75億元；白酒業務因行業深度調整，營業額按年跌33.9%至7.83億元。談及5月中央發布「禁酒令」，管理層表示對啤酒業務影響並沒想像中大，而白酒行業對政策及經濟非常敏感，受政策影響，5、6月價格有所下跌，加上商務宴請場景消失，影響非常大，但8月份價格已短暫進入平穩期，認為若下半年兩個旺季有所回彈，價格亦將趨穩，能走出L型是正常預期。

公司副總裁魏強表示，公司最近「也在做價格體系重塑」，提升競爭活力，正籌劃做「百元醬酒」及光瓶酒產品的覆蓋和銷售，並會以「金沙」為核心，按消費者及場景變化盡快調整。

相關字詞﹕禁酒令 十五五 高端酒 餓了麼 京東 美團 阿里巴巴 啤酒 白酒 華潤啤酒

