小鵬經調整虧損收窄至3.9億 美市升6%

小鵬業績公告前，港股昨日收報77.05港元，跌2%，成交11.57億港元。而小鵬美股（美：XPEV）開市早段升約半成，折合港元約82.04元，較港股昨收市價高出約6%。

第二季小鵬汽車銷量收入按年升1.5倍至168.84億元，略遜預期的169.34億元，汽車毛利率亦增加7.9個百分點至14.3%，勝預期的11.4%。財務與會計副總裁吳佳銘表示，第二季汽車毛利率改善主要由於產品組合改變，包括新版本小鵬MONA M03開始季內交付，以及毛利率較健康的新款G6和G9交付佔比提升。同時，規模效應發揮了作用，並改善供應鏈以降低材料成本。他重申，下半年隨着全新P7及X9推出後，公司於第四季實現盈利及整體毛利率近兩成（high teens）的目標不變。

今季交付量收入料倍升

展望第三季，小鵬預期汽車交付量將介乎11.3萬至11.8萬輛，按年升約1.4倍至1.5倍，總收入將介乎196億至210億元，按年增加約94%至1.1倍；而市場預期小鵬第三季交付量及收入分別為11.9萬輛及210.6億元。執行董事兼首席執行官何小鵬表示，30萬級豪華轎跑全新小鵬P7將於下周上市，目前訂金數據顯示其已超過之前所有車型的同期歷史紀錄。隨着全新P7交付，公司目標今年9月起的月交付量超過4萬輛。他又指出，支持高階自動駕駛L4級別的車型將在明年量產，並在部分區域開始試行無人駕駛的士（Robotaxi）的營運及服務。

何小鵬稱雖然小鵬的數據量與同行大致相當，但其各車型的Ultra版本有效算力高達2250 TOPS（每秒萬億次運算），運行效率為同行的兩倍，相信將在明年可與同行在智駕方面拉開距離。