經濟

小米經調整多賺75% 料汽車業務單季獲利

【明報專訊】小米（1810）次季收入按年增30.5%至1159.56億元（人民幣，下同），經調整純利則升75.4%至108.3億元（見表），均勝預期。最受矚目的「智能電動汽車及AI等創新業務」分部次季經營虧損降至3億元。小米總裁盧偉冰稱，相關業務下半年有望單季或單月實現盈利，但因2022年至2025年上半年小米相關投入逾300億元，分部實現累計盈利「還要很長一段時間」，此外公司不參與汽車價格戰，而是重視將汽車產品交付出去，集團將堅定不移地完成全年35萬輛的交付目標。「出海」方面，他透露公司擬於2027年進軍歐洲電動車市場。

不參與汽車家電價格戰

從不同業務分部看，「智能電動汽車及AI等創新業務」分部收入為213億元，毛利率26.4%。期內交車81,302輛，按年增197.7%；電動車的平均銷售單價（ASP）為每輛25.37萬元，按年增10.9%，主要受惠於交付ASP較高的小米SU7 Ultra；由於小米今年6月方發布SUV YU7，故次季尚未完全反映YU7貢獻。

第二季「手機×AIoT」分部收入947億元，按年增長14.8%；當中智能手機收入按年跌2.1%至455.2億元，毛利率為11.5%；期內出貨量為4240萬部，按年增0.6%，但手機ASP按年跌2.7%至每部1073.2元。小米解釋，4月發布的REDMI A5系列導致境外市場ASP下降，惟部分被內地市場高端手機出貨佔比提高所抵消。盧偉冰稱，智能手機業務在行業大盤幾乎不增長的情况下，今年出貨量目標維持在約1.75億部，在內地則要每年提升1%的市佔率，以及提升ASP，長期目標則是未來3至5年進入「2億（出貨量）俱樂部」。

同一分部下，小米IoT與生活消費產品相關收入按年增幅領跑，其中冰箱、空調等小米近年力推的大家電業務收入按年增66.2%，其中空調產品出貨量540萬台，按年增逾60%；冰箱產品出貨量則升25%至超過79萬台，盧偉冰形容管理層滿意有關成績，尤其空調ASP按年增10%，是「量價齊升」。不過他也坦言，今年上半年大家電價格戰激烈，「很多老大哥對我們比較重視，下起手來也不是很輕」，但他強調小米「扛住了這輪價格戰的衝擊」，公司也不參與家電行業的價格內捲、不在意短期排名，而是關注長期的行業格局會否改變，以及公司能否取得「長期的勝利」。

相關字詞﹕價格戰 電動汽車 毛利率 家電 汽車 手機 小米

